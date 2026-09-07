Cronaca

Nuovi guai per Bernie Ecclestone fermato in Portogallo: un fucile sul jet privato

Bernie Ecclestone fermato all’aeroporto di Tires dopo il ritrovamento di un fucile sul suo jet privato. L’ex boss della Formula 1 non sarebbe però in arresto

di Lino Sasso - 7 Settembre 2026

Nuovo episodio destinato a far discutere per Bernie Ecclestone. L’ex numero uno della Formula 1 è stato fermato in Portogallo dopo il ritrovamento di un fucile a bordo del suo jet privato. Il britannico, 95 anni, ha però smentito le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato arrestato. L’episodio si è verificato all’aeroporto di Tires, dove Ecclestone era arrivato con il proprio aereo privato. Durante i controlli le autorità avrebbero individuato un fucile a bordo del velivolo. La presenza dell’arma ha fatto immediatamente scattare gli accertamenti e in breve tempo si è diffusa la notizia di un presunto arresto dell’ex patron della Formula 1. Una ricostruzione che lo stesso Ecclestone ha tuttavia ridimensionato. Secondo la sua versione, infatti, non sarebbe mai stato posto in stato di arresto.

La smentita dell’arresto

Il problema avrebbe riguardato esclusivamente la documentazione necessaria per poter trasportare l’arma in territorio portoghese. Ecclestone avrebbe quindi dovuto semplicemente consegnare il fucile alle autorità, non disponendo dei documenti richiesti per portarlo con sé in Portogallo. La vicenda riporta alla memoria un precedente piuttosto simile. Nel 2022 Ecclestone ebbe infatti problemi in Brasile dopo che una pistola era stata trovata all’interno dei suoi bagagli. In quell’occasione il britannico spiegò di non sapere che l’arma fosse rimasta nella valigia.

Ecclestone, l’uomo che ha trasformato la Formula 1

Nonostante abbia lasciato da anni la Formula 1, Ecclestone continua a essere uno dei personaggi più noti del mondo dei motori. Per quasi quarant’anni ha esercitato un’influenza enorme sul ‘circuito’, contribuendo alla trasformazione di quella che era una competizione automobilistica internazionale nel fenomeno sportivo e commerciale noto in tutto il mondo che conosciamo oggi.