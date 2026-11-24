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Tra maggioranza e opposizione per aiutare il sistema a resistere

di Askanews - 24 Novembre 2026

Roma, 24 nov. (askanews) – “E’ un momento estremamente delicato per la protezione dell’ecosistema informativo italiano ed europeo. Siamo soggetti a una guerra ibrida, a una guerra cognitiva e ancora dobbiamo capire a chi giova questo conflitto ibrido, ma ovviamente è fondamentale che la classe giornalistica e l’informazione italiana si difenda con un’informazione professionale, autorevole, basata sulle fonti e che possa aumentare anche la consapevolezza dei cittadini rispetto all’innovazione come quella dell’IA, che rischia di spostare la percezione e anche quindi i processi democratici nei nostri paesi”: Lo ha sottolineato il sottosegretario con delega

all’editoria, Alberto Barachini, a margine di un incontro in Fieg sulle misure in manovra per l’editoria.

“Credo che sia un momento in cui maggioranza e opposizione possano trovare una sintesi per misure a sostegno del sistema che deve resistere in questo momento complesso e ricostruire anche il rapporto di fiducia con i cittadini”, ha auspicato Barachini.