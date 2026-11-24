Economia

Mercato immobiliare: Como regina, ma la nuova frontiera è il Sud

Un report di Coldwell Banker Italy registra il trend che premia Puglia, Sicilia e Campania

di Elizabeth Costello - 24 Novembre 2026

Il mercato del lusso immobiliare firmato Coldwell Banker Italy traccia un ritratto affascinante. Il Lago di Como rimane regina indiscussa dell’eleganza classica per acquirenti internazionali. Ma il vero boom esplode al Sud.

Il network globale Coldwell Banker fondato nel 1933 registra una forte accelerazione della domanda verso Mezzogiorno.

Ma quali sono le motivazioni di questo fenomeno?

Gli investitori stranieri, in prevalenza statunitensi e nord-europei, cercano privacy, autenticità e contatto profondo con la natura. Inoltre, la ricerca si orienta su immobili capaci di coniugare fascino storico e sostenibilità. Fattori che garantiscono ottimi rendimenti locativi e valori al metro quadro estremamente interessanti rispetto al Nord.

Quali “perle” al Sud?

Le aree del Sud maggiormente protagoniste comprendono la Puglia, con le masserie e i trulli di Ostuni, Monopoli e Salento. Poi, la Sicilia, guidata dal fascino di Taormina, Noto e dai vigneti sull’Etna. Non mancano la scenografica Costiera Amalfitana e le spiagge incontaminate del Sud Sardegna.

Emerge il desiderio di riconnettersi con ritmi di vita lenti. Ciò, senza rinunciare a servizi esclusivi e tecnologie domotiche avanzate.

Le dimore storiche vengono così ristrutturate in chiavi contemporanee per ospitare la nuova élite mondiale.

Dal report la conferma che il brand Italia affascina come non mai. Tra le sponde lariane e la luce mediterranea del Mezzogiorno, l’immobile di pregio si consacra bene rifugio di eccellenza. Un appeal capace di trasformare il territorio in un’icona di stile di vita desiderata in tutto il mondo.

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