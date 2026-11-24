Cronaca

I funerali di Gianni De Gennaro lunedì a Roma: tramonta l’ipotesi delle esequie di Stato

La cerimonia dovrebbe svolgersi il 30 novembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Venerdì l’autopsia, poi la restituzione della salma alla famiglia

di Lino Sasso - 24 Novembre 2026

I funerali di Gianni De Gennaro dovrebbero svolgersi lunedì 30 novembre a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La data delle esequie dell’ex capo della Polizia, morto suicida sabato scorso nella sua tenuta in Maremma, sarebbe al momento confermata. L’ufficializzazione arriverà tuttavia soltanto dopo la restituzione della salma alla famiglia.

La scelta della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, non sembra essere casuale. La chiesa romana ospita frequentemente le esequie di alti rappresentanti delle istituzioni, degli apparati di sicurezza e degli uomini delle forze armate.

Senza dubbio sarà una cerimonia particolarmente partecipata. Si prevede infatti la partecipazione di esponenti del mondo politico, rappresentanti delle istituzioni, vertici delle forze dell’ordine e personalità che hanno condiviso con De Gennaro diverse fasi della sua lunga carriera al servizio dello Stato.

Venerdì l’autopsia

La conferma definitiva sulla data dei funerali di Gianni De Gennaro resta comunque subordinata agli accertamenti disposti dalla magistratura. L’autopsia sarà eseguita venerdì 27 novembre presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze. L’incarico sarà conferito nella giornata precedente ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna, rispettivamente degli istituti di medicina legale di Firenze e Siena.

Salvo imprevisti legati agli accertamenti, non dovrebbero dunque emergere ostacoli alla celebrazione delle esequie nella giornata di lunedì. La famiglia potrà ufficializzare data e orario della cerimonia una volta ottenuto il nulla osta alla restituzione della salma.

Tramonta l’ipotesi dei funerali di Stato

Sembra invece destinata a tramontare l’ipotesi dei funerali di Stato. Un’eventualità invocata da più parti nelle ore successive alla notizia della sua morte, che però non ha evidentemente fatto breccia. Allo stato, non risulta infatti convocato alcun Consiglio dei ministri chiamato a deliberare in merito. Al momento, dunque, non ci sarebbero indicazioni sulla volontà del governo di riconoscere all’ex capo della Polizia l’omaggio istituzionale della Repubblica.

Resta invece aperta la possibilità di allestire una camera ardente, per consentire a rappresentanti delle istituzioni, colleghi e cittadini di rendere omaggio all’ex capo della Polizia. Anche su questo fronte, tuttavia, ogni decisione dovrebbe essere formalizzata dopo la conclusione degli accertamenti autoptici e la restituzione della salma ai familiari.

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