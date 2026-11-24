Politica

Enrico Costa (FI): “No al processo mediatico”

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

Enrico Costa

Il processo mediatico non celebra la giustizia, la sostituisce: è su questo cortocircuito che si innesta la denuncia di Enrico Costa, che bolla il circo giudiziario televisivo come una «pratica incivile, illiberale e arbitraria».

Processo mediatico? Parla Enrico Costa

Una deriva alimentata da protagonismi personali capaci di triturare la reputazione, la stabilità economica e la vita familiare dei cittadini prima ancora che un giudice pronunci la prima parola. Per l’azzurro, la tutela della presunzione d’innocenza si vince imponendo regole di buon senso e riservatezza a tutti gli attori in campo.

Da qui la proposta di un ordine del giorno per estendere precisi doveri deontologici anche agli avvocati difensori. Per vietare loro di trasformare i salotti televisivi o gli atti coperti da divieto di pubblicazione in una cassa di risonanza per il proprio dibattimento.

Un’iniziativa che trova diretta sponda nella storica svolta del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 giugno scorso.

Con quella delibera, il Csm ha infatti fissato paletti stringenti alla comunicazione degli uffici giudiziari. Stop a conferenze stampa ufficiose e a nomi evocativi per le maxi-operazioni. Spazio solo a comunicati scritti e neutri, unitamente al divieto per le toghe di esternare sui social media in relazione ai procedimenti pendenti.

Se l’organo di autogoverno impone la sobrietà ai magistrati per tutelare la dignità delle persone, analogo rigore – segnala Costa – deve valere per le difese. Soltanto chiudendo il teatrino mediatico si restituirà al processo penale la sua unica sede legittima: l’aula di tribunale.