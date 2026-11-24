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Il cantautore: "Mi sento abbastanza maturato"

di Askanews - 24 Novembre 2026

Milano, 24 nov. (askanews) – Dopo “Il sole dentro”, progetto dominato simbolicamente dal fuoco, dal calore e dall’energia, Mida per il nuovo album sceglie di focalizzarsi su un altro elemento: l’acqua.

“In questo caso “La forma dell’acqua” più che un messaggio in sé pone più una domanda che qual è la forma dell’acqua? E la risposta la possiamo trovare dentro ognuno di noi. perché siamo fatti di acqua sia fisicamente che metaforicamente. Se l’acqua la mettiamo dentro un un recipiente, prenderà la forma del recipiente. Il concetto che viene posto è se le pareti di questo recipiente sono fatte d’amore, sono colorate d’amore, è più facile che tu sia predisposto a ricevere l’amore, invece se queste pareti non lo sono è più facile che tu non ne sia capace o che tu cresca un po’ più storto e queste pareti siano un più storte. Quindi insomma la tua forma dipende un po’ da quello che ti circonda, per questo è importante capire ed essere consapevoli di quello che ci circonda perché molto probabilmente sta influenzando quello anche che siamo”. Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano, ha partecipato al talent Amici ma ha alle spalle una lunga gavetta.

“Io mi sento abbastanza maturato, poi queste sono autovalutazioni e dipenderà sicuramente dal pubblico capire quanto effettivamente io lo sia e sento di aver trovato una quadra soprattutto sulla mia musica in generale, questa quadra ovviamente si spiega di più con questo mio primo album, quindi va ascoltato l’album per capire effettivamente che tipo di quadra io abbia trovato.

Mida incontrerà i fan in occasione di un instore tour che toccherà le principali città italiane.

“Non vedo l’ora insomma di abbracciare tutte le persone che vorranno venire a parlarmi, raccontarmi, se gli è piaciuto il disco, raccontarmi della loro vita, persone che non vedo, le mie persone che non vedo da più tempo, quindi non vedo l’ora”.