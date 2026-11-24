Esteri

Perché gli Houthi colpiscono il distretto degli affari di Riad?

Vogliono minare al cuore il programma Vision 2030 promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman per attrarre capitali esteri

di Dave Hill Cirio - 24 Novembre 2026

Escalation nel Golfo: gli Houthi mirano al cuore economico di Riad. L’attacco che ha colpito la torre del Fondo sovrano saudita nel distretto finanziario di Riad, provocando 11 feriti e ingenti danni materiali, segna un’incontestabile svolta strategica per la milizia yemenita. Dopo le azioni nel Mar Rosso e i raid di confine, il gruppo filo-iraniano ha spostato l’asse delle proprie operazioni verso i centri nevralgici del potere economico saudita.

La sfida degli Houthi a Riad: perché?

Colpire il King Abdullah Financial District e le infrastrutture della compagnia petrolifera Aramco non è soltanto un’azione militare, ma una mirata guerra psicologica ed finanziaria.

Gli Houthi puntano a scardinare l’immagine di stabilità e sicurezza che l’Arabia Saudita proietta a livello globale. Vogliono minare al cuore il programma Vision 2030 promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman per attrarre capitali esteri.

La reazione di Riad?

Non si è fatta attendere. La Coalizione a guida saudita ha bollato l’incursione come un atto terroristico e una violazione del diritto internazionale.

Oltre a rafforzare lo scudo di difesa aerea attorno alla capitale, le forze saudite stanno avviando raid di risposta mirati sulle rampe di lancio e sulle postazioni strategiche Houthi in Yemen. Il regno si prepara a un confronto prolungato. La stabilità regionale rimane estremamente precaria.