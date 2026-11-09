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SOCIAL DUNQUE SONO – Federico Mollicone: «I social possono diventare un tavolo di lavoro aperto con i cittadini»

di Redazione - 9 Novembre 2026

Il presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati racconta il suo rapporto con i social network, riflettendo sul ruolo degli algoritmi nella comunicazione politica, sulla lotta alla disinformazione, sulle nuove regole per l’intelligenza artificiale e sulla trasformazione del rapporto tra politica e cittadini nell’era digitale.

Il presidente VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione della Camera dei Deputati Federico Mollicone, durante lincontro del Nuovo Imaie “La mia voce, il mio volto, il mio algoritmo: difendere l’identità artistica nell’era dell’IA” in occasione della Festa del Cinema di Roma, presso lAuditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Roma, 19 ottobre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI

Qual è il social network che preferisce utilizzare e perché?

«Nell’ultimo periodo Instagram, ma da appassionato e professionista della comunicazione, negli anni ho lavorato e utilizzato pressoché tutti».

Che tipo di contenuti guarda più spesso sui social?

«Senz’altro politica e attualità, ma grazie a Zelda, il mio bellissimo cocker, il feed è invaso da video di cani come lui».

Quante ore al giorno guarda i social?

«A causa della vita frenetica che siamo costretti a vivere, poche».

La prima cosa che fa al mattino quando prende lo smartphone è controllare le chiamate, i messaggi su WhatsApp o guardare i social?

«La rassegna stampa quotidiana, ormai sempre in formato digitale».

Riuscirebbe a stare un’intera giornata senza vedere social? Lo ha mai fatto?

«I fine settimana riesco a staccare dalla routine con film e serie TV… e a mettere da parte per qualche ora il telefono».

È favorevole o contraria ai filtri per foto e video sui social? Lei li usa per le sue immagini?

«L’editing di una fotografia non è una novità dei social. Ho svolto per molti anni la professione di Art Director e modificare le colorazioni e le ombre era la quotidianità. Oggi forse – anche per colpa o merito dei nuovi strumenti – alcuni ne abusano un po’».

Quando arrivano critiche o commenti negativi online, come reagisce di solito?

«Da sempre sono a favore del confronto e del dialogo, anche con toni duri. Questo, tuttavia, non può giustificare diffamazioni e minacce. Da qualche settimana, ho deciso di passare alle vie legali in questi casi».

Un account che tutti dovrebbero seguire?

«Consiglio sempre account che fanno vera divulgazione culturale e valorizzazione del nostro patrimonio, come gli interventi del Ministero della Cultura o le pagine dei nostri grandi musei e teatri nazionali. Troppa gente usa i social per urlare, pochi per riscoprire la bellezza e l’identità dell’Italia».

Un account che lei non seguirà mai?

«Forse quello di alcuni leader dell’opposizione…».

Se i social sparissero domani mattina, che cosa le mancherebbe davvero?

«Non siamo luddisti digitali. La velocità dell’informazione, la democratizzazione della voce, la connessione interpersonale, anche da parti diverse del mondo: i social, con perimetri normativi certi e responsabilità, possono rappresentare senz’altro una risorsa».

Un tempo la politica passava soprattutto attraverso giornali e televisioni. Oggi i social permettono ai politici di parlare direttamente ai cittadini. Questo ha reso la politica più vicina alle persone o ha ridotto gli spazi di confronto critico?

«Ha senz’altro reso più semplice e veloce la fruizione di essa. Giornali e Tv, tuttavia, continuano a svolgere un ruolo fondamentale e imprescindibile di “gatekeeper” dell’informazione, un filtro di approfondimento e analisi vitale per le nostre democrazie».

Gli algoritmi dei social decidono sempre più spesso quali contenuti ottengono visibilità. C’è il rischio che una parte del dibattito democratico venga condizionata dalle scelte di grandi piattaforme private?

«In Parlamento – e anche a livello europeo, da questo punto di vista, si è fatto un percorso importante – stiamo lavorando per far sì che ciò non avvenga: tutela della proprietà intellettuale, della riproduzione della propria voce, riconoscimento con watermark per garantire la trasparenza. Su molti temi, è un percorso che stiamo facendo anche insieme alle piattaforme stesse».

I social sono diventati uno degli strumenti principali della comunicazione politica. Quanto stanno cambiando il modo di fare politica e di costruire consenso?

«È chiaro che hanno aumentato la polarizzazione. Anche qui, tuttavia, se si danno regole certe possono rappresentare uno strumento per arrivare a più persone in modo chiaro. Molti leader, in modo trasversale, hanno accolto l’appello del Presidente Meloni per non utilizzare deepfake durante la campagna elettorale».

I social vengono spesso utilizzati per fare propaganda. Come possono trasformarsi in uno strumento di ascolto e dialogo reale con i cittadini?

«Quando sono un tavolo di lavoro aperto: raccogliere le segnalazioni dai territori per trasformarle in atti concreti, promuovere consultazioni sui temi di interesse comune e trasmettere con chiarezza ciò che si sta facendo».

Qual è l’emoji che utilizza di più?

«Ho creato degli adesivi personalizzati con il mio volto, sono molto divertenti ma la mia segreteria non ne può più…».

Che idea si è fatta dei cosiddetti “leoni da tastiera”? Sono un fenomeno pericoloso o più spesso uno sfogo anonimo?

«Entrambi: anche se è virtuale, l’odio rischia di creare violenza e non è ammissibile».

Il politico più bravo sui social?

«Senza ombra di dubbio, Giorgia Meloni. È diretta, sincera, chiara. Ho avuto l’onore di curare la comunicazione quando era Ministro della Gioventù e già allora, quando ancora i social non erano centrali come oggi, era chiara la sua propensione a nuove forme mediatiche».

Chi vincerebbe le elezioni senza social?

«Chi, già oggi, non si riferisce unicamente alle proprie bolle social ma riesce a portare il proprio messaggio a tutti: alle fabbriche, alle imprese, alle famiglie. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, fin dalla sua fondazione, lavorano in questa direzione e i risultati si stanno vedendo».

Quando un follower può diventare un elettore?

«È facile confondere l’attenzione con il consenso. Un like richiede un secondo, il voto sulla scheda elettorale richiede fiducia, responsabilità e, soprattutto, una visione condivisa. Chi pensa di poter sostituire la funzionalità delle proposte con un contenuto virale commette un errore d’ingenuità che le urne, quasi sempre, puniscono».

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