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Irangate, quarant’anni fa Reagan ammise in tv, la vendita delle armi segrete all’Iran

di Priscilla Rucco - 13 Novembre 2026

Quarant’anni fa, la sera del 13 novembre 1986, Ronald Reagan si sedette davanti alle telecamere nello Studio Ovale per parlare agli americani di una vicenda che da giorni preoccupava Washington.

Il presidente riconobbe che gli Stati Uniti avevano fatto arrivare armi all’Iran, il Paese che dal 1979, con la presa degli ostaggi nell’ambasciata di Teheran, era diventato il principale avversario americano in Medio Oriente. Fu il primo atto pubblico dello scandalo che la stampa avrebbe poi ribattezzato “Irangate”.

Il discorso nello Studio Ovale

Reagan descrisse un’iniziativa diplomatica riservata, avviata diciotto mesi prima, con tre obiettivi dichiarati: riaprire un canale con Teheran, favorire la fine della guerra tra Iran e Iraq e riportare a casa gli ostaggi americani prigionieri in Libano.

Ammise l’invio di “piccole quantità” di armi difensive e pezzi di ricambio, carichi che a suo dire avrebbero trovato posto in un solo aereo da trasporto. Negò invece con fermezza che quelle forniture fossero il prezzo pagato per la liberazione dei prigionieri. Le inchieste avrebbero accertato ben altro: nel solo febbraio 1986 erano partiti per Teheran mille missili anticarro Tow.

A far esplodere il caso era stato, il 3 novembre, il settimanale libanese Al-Shiraa, che aveva rivelato le consegne segrete. Il giorno seguente gli americani erano andati alle urne per le elezioni di metà mandato, che avevano restituito ai democratici il controllo del Senato.

Dagli ostaggi ai “Contras”

La versione della Casa Bianca resse decisamente per poco tempo. Il 25 novembre il procuratore generale Edwin Meese annunciò che parte dei proventi delle vendite era stata dirottata ai Contras, i guerriglieri che combattevano il governo sandinista del Nicaragua e ai quali il Congresso, con gli emendamenti Boland, aveva vietato di fornire aiuti militari.

Lo stesso giorno lasciò l’incarico il consigliere per la sicurezza nazionale John Poindexter e fu allontanato il tenente colonnello Oliver North – suo collaboratore e regista operativo di entrambe le operazioni.

Irangate: inchieste, condanne e tante grazie

Il primo dicembre Reagan istituì la Commissione Tower, che consegnò il suo rapporto il 26 febbraio 1987. Il 4 marzo il presidente tornò in televisione per riconoscere che i fatti smentivano quanto aveva sostenuto a novembre: lo scambio, nella sostanza, c’era stato. Seguirono le audizioni parlamentari e l’indagine del procuratore indipendente Lawrence Walsh.

Le condanne di North e Poindexter furono poi annullate in appello. Walsh non trovò prove credibili che Reagan fosse al corrente del dirottamento dei fondi, ma concluse che i vertici dell’amministrazione si erano adoperati per aggiustare la ricostruzione dei fatti. La vigilia di Natale del 1992 George H. W. Bush, appena sconfitto da Bill Clinton, concesse la grazia a sei imputati, tra cui l’ex segretario alla Difesa Caspar Weinberger, che attendeva ancora il processo.

Quarant’anni dopo, ancora l’Iran

Oggi i rapporti tra Washington e Teheran non passano più per trattative coperte ma per un conflitto aperto. Il 28 febbraio scorso Stati Uniti e Israele hanno avviato – come sappiamo – una massiccia campagna di raid sull’Iran, nella quale è stata uccisa anche la Guida suprema Ali Khamenei, sostituita poi dal figlio Mojtaba.

Lo Stretto di Hormuz è diventato il fronte più delicato e le tregue concordate tra primavera ed estate non hanno retto. Da Teheran sono arrivati avvertimenti che chiamano in causa anche l’Europa. Un deputato iraniano ha minacciato di colpire le basi americane nel continente, comprese quelle in Italia, se da lì partissero nuovi attacchi.

Come nel 1986, la questione iraniana ha pesato nel cratere creato nelle elezioni di metà mandato. Il 3 novembre i democratici hanno conquistato Camera e Senato e il vicepresidente JD Vance ha indicato proprio nella guerra la causa della sconfitta repubblicana. Ieri Donald Trump lo ha escluso dal dossier, sostenendo che agli Stati Uniti non ha bisogno di un accordo con Teheran.

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