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Il successore di Lagarde si deciderà a dicembre

La posizione del ministro irlandese Harris. Non se ne parlerà già a questo Eurogruppo.

di Paolo Diacono - 9 Novembre 2026

Ci vorrà ancora un mese se non di più per individuare chi sarà il successore di Christine Lagarde alla guida della Bce. A dare tempi e a dettare l’agenda è il ministro delle finanze della Repubblica d’Irlanda, Simon Harris. Che, giunto all’Eurogruppo, ha subito risposto alle domande dei giornalisti sul futuro della guida dell’Eurotower. Lagarde, come è noto, rassegnerà a febbraio le sue dimissioni dall’incarico. Si prospetta, per lei, una carriera politica. Anzi, un ritorno alla politica. Alla fine della settimana scorsa si sono chiuse le candidature. E a sfidarsi restano in due: l’olandese Klaas Knot, per la fazione dei falchi, e lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, più vicino a posizioni dovish.

Successore di Lagarde? A dicembre

Harris ha spiegato che non si parlerà già adesso del successore di Lagarde. “Più probabile il mese prossimo”, ha spiegato il ministro irlandese. “Immagino che gli Stati membri e l’Unione europea nel suo complesso stiano valutando come ricomporre questo puzzle, nell’interesse superiore dell’Europa”. Prima però c’è giusto qualche altro problemino da risolvere. “E’ un momento davvero cruciale – ha detto Harris -. In una fase di grande incertezza per l’economia globale e di alcune tensioni in quella europea, è certamente opportuno coprire il posto vacante il più rapidamente possibile”. Anche se, ha sottolineato, “al momento, a dire il vero, non c’è ancora un posto vacante”.

Un auspicio di chiarezza

Simon Harris ha proseguito: “La presidente Lagarde è in carica ma sarebbe auspicabile offrire questa certezza. Spero che si riesca a definire il tutto, magari entro il mese di dicembre; d’altro canto, è fondamentale procedere con attenzione e individuare la persona giusta. Si tratta di una nomina davvero cruciale”. Sì, perché il successore di Lagarde dovrà decidere quale dovrà essere la politica monetaria della Bce. E dalle scelte di Francoforte dipende il futuro economico di un continente che si ritrova a un bivio.

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