Cronaca

Quattro aggressioni agli infermieri in un giorno: feriti e minacciati tre operatori

di Claudia Mari - 9 Novembre 2026

Quattro aggressioni in poche ore, tra Emilia-Romagna e Veneto: le vittime sono infermieri e personale sanitario, sempre più spesso al centro di violenze durante il servizio. Gli episodi si sono verificati tra la serata di sabato 7 novembre e la mattinata di domenica, coinvolgendo infermieri e operatori dell’emergenza.

Aggressioni a infermieri: i casi

Il primo caso è avvenuto intorno alle 22 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove una minorenne ha aggredito due infermiere. Una delle operatrici ha riportato la frattura della mandibola e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, mentre per la collega i medici hanno stabilito sette giorni di prognosi.

Poche ore dopo, intorno all’una di notte, un altro episodio si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Un uomo in stato confusionale ha danneggiato i servizi igienici e infranto uno specchio, per poi minacciare pazienti in attesa e personale sanitario utilizzando i frammenti di vetro.

La terza aggressione è avvenuta a Marostica, nel Vicentino, poco dopo le 10.30. In questo caso a essere preso di mira è stato un operatore del servizio di emergenza 118, aggredito con un coltello dal figlio di un paziente.

Il sindacato: «Clima di odio e diffidenza dopo il Covid»

Si tratta di episodi che, secondo Natascia Cersosimo, segretaria provinciale del sindacato Nursind di Reggio Emilia, si inseriscono in un fenomeno in costante crescita. Intervenuta all’Ansa, la sindacalista ha individuato tra le cause un clima di ostilità e sfiducia nei confronti di chi lavora nella sanità, accentuatosi soprattutto dopo la pandemia.

A contribuire alle tensioni sono anche le lunghe attese nei pronto soccorso, che finiscono per esasperare pazienti e familiari. Per questo il sindacato propone l’introduzione di figure dedicate all’accoglienza e all’orientamento, capaci di spiegare alle persone i percorsi assistenziali e i tempi necessari per ricevere le cure. Un altro elemento di rischio è rappresentato dall’arrivo nelle strutture di persone sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, condizioni che possono favorire reazioni violente anche per motivi apparentemente banali.

Le richieste per proteggere medici e infermieri

Il Nursind chiede interventi immediati per tutelare gli operatori. Tra le proposte ci sono braccialetti con pulsante Sos da distribuire a tutto il personale, per attivare rapidamente gli allarmi in caso di pericolo, e la presenza di un posto di polizia operativo 24 ore su 24 all’interno dei pronto soccorso. Il sindacato sollecita inoltre corsi di formazione, anche sull’autodifesa, e personale incaricato di informare e rassicurare chi attende una visita.

A fotografare la dimensione del problema sono anche i dati del ministero della Salute relativi al 2025: quasi 18mila segnalazioni di aggressioni, che hanno coinvolto complessivamente 23.367 operatori sanitari. In oltre sette casi su dieci si è trattato di violenze verbali, mentre quelle fisiche rappresentano circa un episodio su sei. Gli infermieri risultano la categoria maggiormente esposta, con una quota compresa tra il 55% e il 64% delle aggressioni, seguiti da medici e chirurghi, che rappresentano il 15-20%, e dagli operatori sociosanitari.