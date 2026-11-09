L'Identità Rosa

Donne al comando, la parità resta un cantiere aperto: l’Europa fa i conti con i dati

Settimana europea dell'uguaglianza di genere 2026: fino al 10 novembre il Parlamento Ue attenziona la leadership femminile

di Priscilla Rucco - 9 Novembre 2026

Si chiude martedì 10 novembre al Parlamento europeo la settima edizione della Settimana europea dell’uguaglianza di genere, aperta il 3 novembre tra quote rosa, potere e diritti. Nata nel 2020 su proposta della commissione per i diritti delle donne (Femm), misura ogni anno i passi compiuti e quelli che mancano. A guidarla è la vicepresidente Antonella Sberna, delegata alla parità.

Il potere ha ancora un genere?

L’apertura è stata dedicata alla disinformazione che colpisce la parte femminile impegnata in ambito politico. Nel 2025 le donne occupavano il 33,6% dei seggi nei parlamenti nazionali dell’Unione, 5,4 punti in più rispetto al 2015, ma per l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige) i progressi rallentano.

La presidente Roberta Metsola ha parlato di un “divario di leadership”, da colmare con più sostegno alle candidature e con la possibilità per le eurodeputate di delegare il voto durante la gravidanza e dopo il parto. Per la presidente della Femm, Lina Gálvez, la parità autentica non è il successo di una sola donna, ma la possibilità per tutte di crescere insieme.

I dati da non sottovalutare

Secondo l’Indice sull’uguaglianza di genere 2025 dell’Eige, l’Unione totalizza 63,4 punti su 100, dai 47,6 di Cipro ai 73,7 della Svezia; con questo andamento servirebbe almeno mezzo secolo per la piena parità.

L’Italia, con 61,9 punti, è dodicesima e sotto la media; nel lavoro è ultima con 61,0, ma la distanza dalla media si sta riducendo. I progressi più concreti però ci sono e arrivano dove esistono obblighi di legge. È la logica della direttiva del 2022. Entro il 30 giugno 2026 le grandi società quotate dovevano riservare al genere sottorappresentato almeno il 40% degli amministratori non esecutivi o il 33% dell’intero consiglio.

Ora la verifica passa ai rendiconti annuali, con sanzioni per chi non si adegua e un elenco pubblico delle società in regola: i primi rapporti diranno quante hanno davvero cambiato rotta. Il confronto più atteso riguarda la direttiva del 2024 contro la violenza sulle donne, da recepire entro giugno 2027.

Dal testo è rimasta fuori la definizione di stupro come atto sessuale senza consenso, stralciata per l’opposizione di diversi Stati, tra cui Germania e Francia. Il 28 aprile la plenaria ha chiesto alla Commissione, con 447 voti favorevoli, una proposta per una definizione comune fondata sul consenso “libero, informato e revocabile”. Il principio è già legge in 17 Paesi su 27.

Il consenso resta appeso

In Italia il disegno di legge che introduce il consenso “libero e attuale” nell’articolo 609 bis del codice penale è passato all’unanimità alla Camera il 19 novembre 2025, per poi fermarsi in commissione Giustizia al Senato il 25 novembre, lo stesso giorno in cui diventava legge l’ergastolo per il femminicidio. A gennaio il testo base della presidente Giulia Bongiorno ha sostituito il consenso con la formula dell’atto compiuto “contro la volontà” della persona.

Nonostante le piazze piene al grido di “Senza consenso è stupro”, la riforma resta bloccata. Il 5 marzo la Commissione ha presentato la Strategia per la parità di genere 2026-2030, che coinvolge uomini e ragazzi e dedica per la prima volta un capitolo alla salute delle donne. Le ultime giornate hanno affrontato i pregiudizi verso le consumatrici, le disuguaglianze nella ricerca medica, la conciliazione tra lavoro e famiglia e il ruolo delle donne nell’innovazione.

Il bilancio è un paradosso tutto europeo: le norme vincolanti funzionano, ma i punteggi crescono troppo lentamente e il consenso resta fuori dalla legge comune.

PER TUTTE LE NEWS SU L’IDENTITA’ ROSA