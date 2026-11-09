Cronaca

Il doppio processo sul caso Garlasco

di Francesco Da Riva Grechi - 9 Novembre 2026

Con la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dalla procura di Pavia per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, si avvicina ulteriormente la prospettiva del doppio processo, probabilmente in contemporanea a quello sulla revisione della condanna, in buona parte già eseguita, a carico di Alberto Stasi. Tornando a Sempio, la richiesta di rinvio a giudizio significa che ora il giudice per l’udienza preliminare (gup) dovrà decidere se respingere la richiesta della procura e proscioglierlo (sentenza di non luogo a procedere), oppure se accogliere la richiesta e far così iniziare il processo (decreto che dispone il giudizio).

La difesa di Sempio ha già preannunciato un’eccezione d’incostituzionalità. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno dichiarato l’intenzione di presentare la richiesta di fronte al Giudice per l’udienza preliminare per sospendere la decisione di rinvio a giudizio e attendere la decisione sul processo di revisione per Stasi, i cui legali dovrebbero presentare l’istanza a metà novembre. La difesa di Andrea Sempio sostiene, infatti, che il procedimento contro il proprio assistito non possa proseguire in presenza di un condannato in via definitiva per lo stesso capo di imputazione, che non prevede il concorso.

La legge parla di “inconciliabilità tra giudicati” e gli avvocati del nuovo imputato sono pronti a sollevare l’eccezione di incostituzionalità per chiamare la Consulta a pronunciarsi su quello che sembra un “paradosso giuridico”. Nel comunicato in cui ha reso nota la richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Pavia ha scritto di ritenere che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi colpendola più volte con un «corpo contundente», e che il movente sia stato il rifiuto di un approccio sessuale.

Le violazioni

Negli ultimi mesi erano uscite molte informazioni sulle indagini dei magistrati, anche in violazione del segreto investigativo, sulla base delle quali era già ampiamente ipotizzabile l’intenzione della procura di Pavia di chiedere il rinvio a giudizio. La decisione ricadrà sul 64enne giudice di Pavia Luigi Riganti, che nell’udienza preliminare dovrà stabilire se accogliere le istanze della difesa di Sempio o mandarlo a processo.

A differenza del gip, chiamato a esercitare un controllo sul rispetto delle norme durante le indagini, la funzione del giudice dell’udienza preliminare è infatti valutare se le prove raccolte dai pm siano sufficienti a sostenere l’accusa in un processo, secondo il criterio di “ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”. Il gup accoglierà la richiesta di rinvio a giudizio se, sulla base delle prove a disposizione, riterrà che Sempio potrebbe essere condannato durante il processo.

Questo criterio è stato adottato solo nel 2022, con la riforma dell’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, una norma che ha cambiato molti aspetti del sistema giudiziario italiano. Lo scopo era evitare di aprire dibattimenti lunghi e costosi che poi si risolvono in assoluzioni. Ora il giudizio del Gup entra molto di più nel merito, spingendosi a valutare non solo la regolarità delle prove, ma anche in quale misura queste potrebbero portare a una sentenza di condanna. In alternativa, il non luogo a procedere.

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