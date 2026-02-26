Ambiente

“Energia in musica” il format di Acquirente unico

di Tommaso Martinelli - 26 Febbraio 2026

Acquirente Unico, con il format “energia in musica”, portato a Sanremo con una serie di appuntamenti fissi giornalieri, ha voluto creare un momento di informazione e approfondimento sui temi e le mansioni che caratterizzano l’azienda. La natura ed i contenuti delle attività svolte hanno avuto per oggetto proprio il compito istituzionale che la legge affida ad AU nel settore energetico Durante il primo appuntamento si è parlato del “Fondo transizione energetica”, con la finalità di far comprendere che cosa è e quale importante ruolo svolge, soprattutto in tema di riduzione della CO2 e contenimento costi nei settori industriali.

Nel secondo appuntamento si è parlato di DL Energia e sulle novità ultime introdotte, ma anche di bolletta, con particolare focus sui bonus sociali e sul loro funzionamento, a partire dal come si ottengono.

Il protagonista del terzo incontro è stato il Sistema Informativo Integrato di AU, uno strumento al servizio di tutti ed un facilitatore dei processi all’interno dei mercati energetici, capace di garantire il corretto funzionamento di attività come il cambio fornitore e le volture, assicurando terzietà e sicurezza della gestione dei dati.

Con l’ultimo incontro si parlerà di Acquirente Unico, della sua storia e di tutte le attività che svolge: oltre 25 anni al fianco delle Istituzioni e a supporto del consumatore.

«Siamo venuti a Sanremo – le parole di Alessio Borriello, Direttore Comunicazione e Sviluppo Strategico di AU – a parlare di energia perché, con la musica, condivide una stessa natura: è popolare e insieme complessa. L’energia entra in tutte le case, ogni giorno, eppure dietro a una bolletta ci sono regole, mercati, dati, tutele e scelte pubbliche che non si vedono. La musica fa lo stesso: sembra immediata, quotidiana, “di tutti”, ma dietro ogni canzone ci sono mesi di lavoro, decine di professionisti, studi, tecnologie. Sanremo è il luogo simbolico di questa doppia dimensione: un contesto popolare che rende visibile un sistema complesso. E allora è qui che ha senso raccontare l’energia, senza semplificazioni ma con chiarezza: perché ciò che è popolare merita trasparenza, visto che riguarda famiglie, imprese, territori, e in particolare chi ha più bisogno di tutela. Per questo proviamo a spiegare come si forma il prezzo dell’energia, cosa dipende dagli acquisti e cosa invece è regolato. Come per una canzone, ciò che conta non è solo il risultato finale, ma la qualità del “dietro le quinte”: metodo, dati, controllo, e fiducia. Per questo Sanremo era il posto giusto: per parlare di una cosa che riguarda tutti, in un luogo che parla a tutti.»