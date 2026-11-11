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Niente Estate di San Martino, pioggia e freddo

Le previsioni e quanto accade smentiscono quest'anno il tradizionale appuntamento prima del grande freddo invernale

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

Meteo, addio Estate di San Martino: arriva la tempesta atlantica con nubifragi e freddo. L’11 novembre evoca da sempre l’appuntamento ricordato come una piacevole parentesi mite e soleggiata prima del grande freddo. Quest’anno, però, la leggenda lascia spazio alla realtà: l’Italia è investita da una severa fase di maltempo causata dal passaggio di due perturbazioni atlantiche consecutive.

Meteo, niente “estate”

Il culmine del peggioramento si toccherà tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Un profondo minimo di bassa pressione sulla Francia spingerà sulla penisola venti fortissimi di Ostro e Libeccio, con raffiche fino a 80-90 km/h, e rovesci diffusi.

La massima attenzione resta concentrata su Liguria e alta Toscana. Qui la pioggia cade ormai da giorni e i terreni saturi non riescono più ad assorbire acqua.

Sono attesi fino a 100-150 mm di pioggia in sole 36 ore, con elevato rischio di allagamenti e frane, mentre sulle Alpi la neve scenderà fino a 1200-1400 metri.

Cosa accadrà nel weekend?

Da sabato 14 novembre la tempesta si muoverà verso i Balcani lasciando spazio al sole. Ma non sarà una tregua calda. L’irruzione di correnti fredde da nord farà crollare le temperature, con minime vicino allo zero e prime gelate in Pianura Padana.

Ombrelli e giacconi a portata di mano: quest’anno San Martino porta solo pioggia e freddo.