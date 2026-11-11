Esteri

Los Angeles, SUV travolge i pedoni vicino alla metro: tre morti e diversi feriti

Secondo la ricostruzione della polizia, il mezzo avrebbe investito almeno cinque persone, prima di terminare la propria corsa sul marciapiede

di Flavia Romani - 11 Novembre 2026

Tragedia a North Hollywood, Los Angeles, dove un SUV bianco ha travolto un gruppo di pedoni nei pressi della stazione della metropolitana. Il bilancio provvisorio è di tre morti e diversi feriti, tre dei quali ricoverati in condizioni critiche. Tra le persone soccorse in seguito all’impatto figura anche il conducente del veicolo.

L’incidente a Los Angeles: auto sulla folla, cosa è successo

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di martedì, in un incrocio particolarmente frequentato. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia di Los Angeles, il mezzo avrebbe investito almeno cinque persone, prima di terminare la propria corsa sul marciapiede. Nell’area si trovavano diversi pedoni e venditori ambulanti, rimasti coinvolti nell’impatto.

Restano ancora da chiarire le circostanze dello schianto. Le autorità non hanno escluso nessuna ipotesi, compresa quella di un gesto intenzionale. «Non sappiamo se sia stato un gesto volontario o un incidente», ha dichiarato il capitano della polizia Warner Castillo durante una conferenza stampa.

Il conducente dell’auto

L’uomo alla guida, che avrebbe più di 60 anni, non è stato identificato pubblicamente ed è stato sottoposto ad accertamenti per verificare un’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi e di comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.

Sull’accaduto è intervenuta anche la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, che ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. «Ho il cuore spezzato per le famiglie di tutte le persone coinvolte», ha scritto sui social. Il capo della polizia cittadina, Jim McDonnell, ha annunciato un’indagine approfondita, che comprenderà anche l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Al momento, dunque, non è ancora possibile stabilire se quanto accaduto sia riconducibile a un incidente stradale o a un’azione deliberata. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per fare luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità.

Leggi tutte le notizie di Esteri