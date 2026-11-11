Economia

San Benedetto licenzia 120 dipendenti su mille nella sede di Scorzè. Sindacati: “Fulmine a ciel sereno”

La decisione, comunicata dall'azienda, riguarda lo stabilimento in provincia di Venezia

di Paolo Stefani - 11 Novembre 2026

La San Benedetto avvia una procedura di licenziamento collettivo per 120 dipendenti su circa mille impiegati complessivamente. La decisione riguarda lo stabilimento e la sede centrale di Scorzè, in provincia di Venezia. La notizia è stata comunicata dall’azienda alle organizzazioni sindacali, che hanno espresso immediatamente la loro contrarietà.

San Benedetto licenzia 120 dipendenti, la reazione dei sindacati

Per Pierpaolo Piva, segretario generale della Fai Cisl di Venezia, si tratta di «un fulmine a ciel sereno». I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil del settore alimentare giudicano ingiustificato un ridimensionamento di queste proporzioni, soprattutto dopo un’estate caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli per il mercato delle acque minerali e delle bevande analcoliche. «Problemi occupazionali alla San Benedetto nella storia non ne sono mai stati registrati», ha osservato Piva, contestando le ragioni presentate per motivare i tagli.

Le ragioni dei tagli

Tra queste figurano l’aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e dei trasporti, ma anche le nuove disposizioni fiscali, tra cui Plastic tax e Sugar tax. L’azienda ha inoltre indicato la necessità di riorganizzare alcuni processi, facendo maggiore ricorso all’intelligenza artificiale e prevedendo la trasformazione o l’esternalizzazione di determinati servizi generali.

In una nota, il gruppo ha spiegato che l’intervento è necessario per «preservare la competitività aziendale e garantire la sostenibilità delle proprie attività nel lungo periodo». Tra i fattori di pressione ha citato anche le tensioni geopolitiche internazionali e l’evoluzione delle normative europee sugli imballaggi, con particolare riferimento al sistema di deposito cauzionale e agli obblighi sull’impiego di plastica riciclata (rPet).

Il piano interesserà in maniera equilibrata operai e personale amministrativo. Per 70 dei 120 lavoratori coinvolti, ha precisato la società, saranno previste uscite volontarie.

Il rinnovo del contratto integrativo aziendale

La decisione arriva inoltre alla vigilia del rinnovo del contratto integrativo aziendale, circostanza che rende ancora più teso il confronto. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione, convocato un’assemblea per il 17 novembre. Ma anche richiesto un incontro urgente con la direzione, chiedendo di valutare soluzioni alternative ai licenziamenti.

La vertenza riguarda un gruppo che supera il miliardo di euro di fatturato e che mantiene una posizione di primo piano nel mercato italiano delle bevande analcoliche. Lo scorso anno San Benedetto ha raggiunto una quota complessiva del 17,3% in volume. Tra i marchi commercializzati figurano anche Schweppes, leader nelle acque toniche con il 53,1% del mercato, ed Energade, primo negli sport drink con una quota del 37,4%.

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