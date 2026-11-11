Esteri

La guerra di spie tra Russia e Polonia, arresti a Kaliningrad

L'area è storico avamposto strategico e punto di scontro diretto tra Mosca e la Nato

di Daniel Walker - 11 Novembre 2026

L’ultimo affondo nella guerra di spie tra Russia e Polonia si è consumato sul filo del confine più caldo d’Europa. Il Servizio di sicurezza federale russo ha annunciato l’arresto di due cittadini polacchi nella regione di Kaliningrad. E’ l’exclave baltica stretta tra Polonia e Lituania, storicamente avamposto strategico e punto di scontro diretto tra Mosca e la Nato.

Arresti a Kaliningrad

Secondo le accuse avanzate dagli apparati russi, i due indagati stavano raccogliendo informazioni riservate sulle installazioni militari e sulla situazione socio-economica dell’area. Avrebbero eseguito compiti operativi sia per il Servizio di intelligence militare che per l’Agenzia per la sicurezza interna di Varsavia.

Per entrambi il tribunale ha convalidato la custodia cautelare, mentre altri sette cittadini polacchi sono stati ammoniti ed espulsi con un divieto di ingresso a lungo termine.

La guerra di spie

L’operazione di Mosca non è un episodio isolato, ma si inquadra in una vera e propria escalation di controffensive d’intelligence tra i due Paesi.

Appena pochi giorni prima, l’agenzia di sicurezza polacca Abw aveva smantellato una cellula transfrontaliera proprio al confine con Kaliningrad. Sei persone (cinque polacchi e una cittadina russa), arrestate con l’accusa di contrabbandare verso l’exclave componenti per armi e munizioni del valore di oltre 500mila dollari, eludendo l’embargo occidentale.

A questo si aggiungono i recenti fermi di presunti sabotatori reclutati dai servizi russi. Nonché le dichiarazioni del coordinatore dei Servizi polacchi, Tomasz Siemoniak, che conta ormai quasi cento incriminazioni per spionaggio filorusso dall’inizio del 2024.

Dai binari ferroviari strategici per i rifornimenti a Kiev monitorati da telecamere nascoste alle espulsioni incrociate di decine di diplomatici. La frontiera tra Polonia e Kaliningrad si conferma l’epicentro di una guerra invisibile.

Gli arresti odierni dimostrano che l’area resta il nodo cruciale di un confronto d’intelligence senza tregua ai confini orientali dell’Alleanza Atlantica.