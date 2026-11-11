Attualità

Remembrance Day: non abbiamo imparato nulla

di Eleonora Ciaffoloni - 11 Novembre 2026

Non abbiamo imparato nulla. Sono passati più di cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale, abbiamo attraversato un secondo conflitto mondiale, conosciuto la minaccia nucleare, assistito a genocidi, invasioni e guerre civili. Abbiamo riempito i libri di storia, costruito monumenti, istituito giornate della memoria e pronunciato migliaia di volte la promessa che certi orrori non si sarebbero più ripetuti. Eppure oggi, continuiamo a fare i conti con un mondo in guerra.

Dall’Ucraina al Medio Oriente, dal Sudan al Myanmar, la violenza armata è una presenza costante nelle nostre vite. La guardiamo ogni giorno, dai nostri smartphone, sui giornali e in tv: per questo ne conosciamo gli aggiornamenti, impariamo i nomi delle città bombardate e di coloro che ne decidono gli atti. Magari ci indigniamo pure, però poi passiamo alla notizia successiva. Perché in fondo, ci siamo abituati.

Oggi è il Remembrance Day

Eppure oggi, non è una data qualunque: l’11 novembre del 1918 sul fronte occidentale, smisero di sparare i cannoni grazie all’armistizio di Compiègne, entrato in vigore 108 anni fa. E per questo una gran parte del mondo si fermerà: alcuni rimarranno in silenzio, altri pregheranno, altri porteranno al petto un papavero rosso, il poppy, simbolo dei soldati caduti.

Tutti per ricordare e “festeggiare” il Remembrance Day: una ricorrenza necessaria per far riflettere il mondo su quanto sia costata quella guerra, ma anche su quanto poco ci abbia insegnato. Perché migliaia di persone continuano a morire e milioni sono costrette a lasciare le proprie case. Eppure, non ne siamo sorpresi: la guerra sembra aver perso la capacità di farci (davvero) terrore. È diventata una presenza familiare, una voce ricorrente, una sequenza di immagini che scorrono come se fosse inevitabile.

Noi lo facciamo da cittadini, ma vale lo stesso principio per chi ci governa: ogni giorno i “dialoghi” e le relazioni tra le potenze hanno un iter che è diventato un circolo vizioso. La discussione dei confini, dei territori da conquistare, Stati da armare, arsenali da potenziare, alleanze militari da rafforzare e fondi. Soprattutto fondi da investire e da “prestare” affinché tutto prosegua. “Per la pace” sentiamo dire. Eppure, non può sembrare più lontana di così.

La crisi dell’Occidente

Del resto, quella architettura internazionale costruita dopo la Seconda guerra mondiale per scongiurare il ripetersi di simili tragedie oggi perde pezzi. I sistemi multilaterali, le organizzazioni sovranazionali e le alleanze nate per garantire un equilibrio tra gli Stati attraversano una crisi profonda, per cui il ricorso alla forza, anche nelle sue forme asimmetriche, è tornato a essere uno strumento ordinario di pressione e risoluzione delle controversie.

Non siamo più capaci di mediare, di governare i rapporti di forza senza ricorrere alle armi. La diplomazia arretra e la forza occupa gli spazi lasciati vuoti. Spazi vuoti lasciati anche dalla crisi degli Stati nazionali, del loro potere di controllo, dentro i confini – dove devono confrontarsi con poteri economici che spesso sfuggono alla loro capacità di regolazione – e fuori da essi, dove la fatica si scontra con quella degli altri. Senza dimenticare che c’è sempre da fare i conti con risorse limitate, servizi da mantenere e nuove disuguaglianze. Si indebolisce così uno dei presupposti fondamentali della convivenza democratica: la capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini e di governare gli interessi in conflitto.

Una data come tante

L’11 novembre non è una data qualunque, ma è una data come tante, una di quelle per cui ci siamo detti che queste guerre non avrebbero trovato terreno fertile. Ci hanno, e abbiamo, mentito. A noi stessi e alle future generazioni. La memoria, da sola non mette al riparo dalla storia. È diventata un rito vuoto. E mentre una parte del mondo si ferma, oggi, in un’altra parte si continua a morire. Perché siamo diventati bravi a commemorare i morti, ma non a impedire che ce ne siano altri.