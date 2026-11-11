Economia

Petrolio e gas in leggero rialzo

In rimbalzo i prezzi delle materie prime energetiche dopo il crollo post-Midterm

di Giovanni Vasso - 11 Novembre 2026

Un altro giorno sui mercati che inizia all’insegna dei rialzi, per quanto leggeri, del petrolio e del gas. I prezzi, dopo lo sprofondo registratosi nelle scorse sedute, sono in aumento. Sembra, più che altro, un rimbalzo fisiologico dopo le rovinose cadute scattate all’indomani dello tsunami blu alle Midterm degli Stati Uniti e la sostanziale sconfitta di Netanyahu alle elezioni politiche di Israele. Che, di fatto, sembrano aver fatto scemare i fronti di tensione (e dissipato, almeno per ora e fino a prova contraria) i venti di guerra che spiravano tra Medio Oriente, Usa e Stati Uniti.

Petrolio e gas in leggero rialzo

Il petrolio e il gas iniziano a rivalutarsi. Il brent è salito dell’1,15 per cento attestandosi su una quotazione pari a 92,54 dollari al barile. Il Wti, invece, quota a 86,67 dollari in aumento dello 0,73 per cento. Il gas, al Ttf di Amsterdam, si conferma sopra quota 86 euro. I futures per dicembre sono “prezzati” a 86,02 euro al megawattora. Pesano le previsioni meteo e il fatto che possa esserci bel tempo sull’Europa, con punte di addirittura cinque gradi in più rispetto alla media, frena l’ulteriore risalita della materia prima energetica. Che si ferma all’1,52 per cento.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA