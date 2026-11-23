Giustizia

Il dilemma della eutanasia

di Redazione - 23 Novembre 2026

di Giuseppe Cricenti

La morte programmata di Corrado Augias riporta alla luce un tema che attraversa l’Occidente.

Manca ad oggi una legge sul fine vita, ed una questione di così rilevante peso per l’esistenza di persone sofferenti è rimessa alla discrezione dei giudici.

Che una persona lucida e consapevole possa rifiutare le cure anche se salvifiche e decidere di porre fine alla sua vita, è moralmente, e dovrebbe essere, anche giuridicamente, accettabile. Non è un caso diverso, o molto diverso, dal semplice suicidio. In passato anche il suicidio incontrava il biasimo della morale pubblica: si ricorderanno le leggi dell’Ancien Régime che bandivano i beni del suicida, per indurre chi ne avesse intenzione a non suicidarsi. E fu decisiva la polemica di Voltaire contro quella legislazione, che privava gli eredi del suicida dell’intera sua eredità.

L’autodeterminazione del singolo, la sua autonomia nel decidere se rifiutare una cura anche salvifica, senza intromissione da parte di terzi, tanto meno del pubblico potere, costituiscono oggi dati acquisiti, ed è questo un merito degli intellettuali dell’Occidente.

Ma i nodi della questione restano e sono ben altri. Intanto resta aperta la questione se una libertà individuale possa diventare una pretesa verso lo Stato, ad una prestazione sanitaria, e dunque se sul piano dell’etica pubblica, prima ancora che del diritto, si possa far sì che chi intenda porre fine alla vita, sia pure per gravi condizioni di salute, paghi il ticket ed abbia dallo Stato la relativa prestazione. E, se ciò accadesse, non saremmo lontani dalla medicalizzazione del suicidio. Si trasformerebbe una libertà di rifiutare le cure, o una individuale libertà di lasciarsi morire, sia pure assumendo un farmaco, in un vero e proprio diritto verso lo Stato, coercibile come ogni diritto, con esiti facilmente intuibili, non solo sul piano giuridico, ma della stessa morale pubblica, che vedrebbe lo Stato obbligato non a curare ma a far morire.

La seconda questione sorge rispetto alla eutanasia involontaria, ossia a quei casi, che non sono di scuola ma numerosi, in cui l’eutanasia è rivolta verso un soggetto che non l’ha chiesta, né può chiederla perché si trova in una situazione di incoscienza, malato in coma o infante, o comunque incapace di intendere e volere: nei Paesi in cui l’eutanasia è legalizzata si tratta dei casi statisticamente più frequenti.

E dunque in tali casi, quello che è il fondamento della libertà di rifiutare le cure, ossia l’autonoma determinazione dell’individuo, non rileva. A decidere sono altri per conto del malato, non c’è libera scelta dell’interessato e la decisione è assunta sulla base di finzioni, di quale ossia sarebbe stata la sua volontà se avesse potuto decidere, che finzioni restano.

E, per ammettere che si possa porre fine alla vita di un malato che non può decidere, che non lo ha chiesto e che non sappiamo se lo chiederebbe ove potesse, non serve ribadire che l’autodeterminazione dei singoli è una conquista acquisita del mondo occidentale, che in tal caso è usata come dogma del politicamente corretto, ad occultare la realtà dei fatti.

E dunque, in conclusione, l’eutanasia è tema complesso che non impone una netta presa di posizione a favore o contro, ma che impone tuttavia una legge, che eviti derive ideologiche nell’una o nell’altra direzione, e dia risposta adeguata ai singoli problemi che ne derivano.

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