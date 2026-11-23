Esteri

Mamdani e il Rettilianogate: politica da brividi a New York

di Daniel Walker - 23 Novembre 2026

Un rettiliano a New York? La Grande Mela non smette mai di stupire, ma questa volta il gossip politico valica i confini della Terra. Durante la solenne conferenza stampa del sindaco Zohran Mamdani dedicata alla chiusura del carcere di Rikers Island, a rubare la scena il deputato dem Jordan J.G. Wright.

Solo un battito di ciglia?

In un video ravvicinato il politico di Harlem sfoggia un rapido sorriso, sbatte le palpebre e ruota gli occhi all’indietro. Un video diventato virale in poche ore.

Sui social network è esplosa la paranoia complottista. Si tratta di un clamoroso «glitch rettiliano» di un alieno in incognito nascosto nelle stanze del potere?

Saranno contenti i complottisti?

Impazzano teorie sui mutaforma stile Men in Black ed esami fotogramma per fotogramma. Temi rilanciati dai media statunitensi come il New York Post e la stampa internazionale. E così il trentaduenne deputato è stato costretto a intervenire per spegnere le voci.

Ha spiegato che l’effetto bianco negli occhi era solo un’illusione causata dallo zoom estremo e dalla compressione video.

Wright ha commentato con pungente ironia: «Ovviamente sono un essere umano». Come prova regina della sua natura terrestre, Wright ha persino citato i suoi successi legislativi per il quartiere di Harlem. E ha ironizzato sul fatto di non poter rispondere per rettili o extraterrestri.

Dalle aule del Municipio alle teorie sugli “uomini lucertola”, la politica newyorchese anche oggi fa scandalo. E dimostra che basta un semplice occhio al cielo per trasformare la burocrazia di palazzo in uno show stellare.

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