Cronaca

La storia infinita dei misteri italiani

di Alessandro Scipioni - 23 Novembre 2026

C’è sempre un capitolo nuovo, puntuale come una tassa e affilato come una lama, nel grande romanzo nero della Repubblica.

L’Italia è il Paese dei misteri, ora si aggiunge anche il caso De Gennaro. Non certo il primo, né probabilmente l’ultimo. Basta sfogliare l’album di famiglia delle nostre ombre nazionali per accorgersi che la memoria collettiva ha già visto troppe scene simili. Salvatore Giuliano ritrovato con il sangue che pareva sfidare la gravità, risalendo la canottiera anziché scendere verso il basso.

Gaspare Pisciotta, che annunciava verità capaci di far tremare il Paese e poco dopo veniva zittito per sempre dal veleno. Michele Sindona, spentosi anch’egli avvelenato; ambedue avvelenati in carcere dove avrebbero dovuto essere ben sorvegliati.

Giangiacomo Feltrinelli, saltato in aria da solo mentre maneggiava una carica su un traliccio. E poi Aldo Moro, la cui vicenda si intreccia simbolicamente con quegli stessi luoghi romani dove anni dopo è stato spiato Piero Marrazzo, e non credo solo lui, in un Paese dove lo spionaggio e i dossier non sono mai stati un dettaglio marginale.

Adesso il cerchio sembra sfiorare anche De Gennaro con, sullo sfondo, quei dettagli che alimentano il dubbio come benzina sul fuoco. Contatto cercato con l’avvocato Coppi per impostare una difesa. Gesto che mal si concilia con l’ipotesi del suicidio. Eppure, la logica si incaglia subito nel suo rovescio. Se davvero ci si sente braccati, perché esporsi in un luogo isolato, rendendo più agevole l’azione di chiunque voglia colpire?

Perché congedare la scorta? È stata davvero congedata la scorta? De Gennaro non potrà più darci la sua versione dei fatti. Nessuna versione dei fatti!

Una bocca che si chiude, l’ennesimo enigma italiano

Qualunque sia la risposta, il risultato finale resta identico. Una bocca si chiude, e su certe stagioni di presunta commistione tra Stato e mafia torna a calare una coltre di silenzio. Anche perché parlarne troppo e nei dettagli, nuoce gravemente alla salute.

Di fronte a vicende così cariche di tensione, la domanda sorge spontanea. I pubblici ministeri hanno fatto male a cercare la verità? La risposta onesta è no. Hanno fatto il loro lavoro, che è indagare, scavare, mettere a fuoco ciò che appare sfocato. Diverso è il discorso sulla pressione investigativa e mediatica sulle persone; quella è una vera e propria infamia, e il pensiero corre inevitabilmente a Sergio Moroni o a Raul Gardini.

Però qui la trama si complica. De Gennaro non era un novellino spaventato dalla prima tempesta; era un uomo forgiato nelle emergenze estreme, abituato a reggere l’urto dello stress. A settantotto anni era semplicemente stanco, saturo al punto da farla finita, oppure qualcuno gli ha tolto la vita? Anche questo, con ogni probabilità, finirà nell’archivio inesauribile degli enigmi italiani.

C’è qualcosa di fascinoso e al tempo stesso inquietante in questa nostra eternità sospesa tra modernità e corti rinascimentali. Sembra che non ci siamo mai davvero allontanati dai pugnali e dagli intrighi di palazzo. I suicidi restano avvolti nel dubbio, proprio come restano senza un approdo definitivo le sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, o la sepoltura di Enrico De Pedis a Sant’Apollinare. O meglio, di elementi se ne conoscono tanti, ma manca sempre la chiave per leggere la versione autentica.

Si è ucciso, lo hanno ucciso, non ha retto allo stress, è un martire, è implicato, è un santo; tra queste versioni c’è la verità. Quale sia difficile stabilirlo.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA