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Terna scende in campo contro la violenza di genere

di Maria Graziosi - 23 Novembre 2026

Terna scende in campo contro la violenza di genere. E in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, estende il sostegno alle sue persone oltre il luogo di lavoro. In una nota, infatti, il Gruppo guidato da Pasqualino Monti ha fatto sapere di aver introdotto nei ranghi aziendali la figura della Consigliera di Fiducia. Si tratta di un “presidio indipendente di ascolto, orientamento e supporto, al quale è possibile rivolgersi nella massima riservatezza sia per situazioni che si verificano in ambito lavorativo sia per episodi di violenza vissuti nella sfera personale”.

Terna e le iniziative contro la violenza di genere

“L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere non possa essere considerata esclusivamente un fatto privato, ma rappresenti un fenomeno culturale e sociale che può produrre conseguenze profonde sulla salute, sulla sicurezza, sul benessere e sulla partecipazione alla vita professionale”, ribadiscono da Terna. Per questo la società delle reti ha deciso di fare questo passo. Nella convinzione che la consigliera di fiducia, insieme ad altri strumenti, contribuirà così a rafforzare la rete aziendale di prevenzione, segnalazione e supporto. L’incarico è stato affidato a Giorgia Ortu La Barbera, psicologa e Senior DE&I Consultant, esperta sui temi dell’equità di genere e consulente per la Certificazione della Parità di Genere.

Un incontro contro la violenza

Ma accanto a questa iniziativa ce n’è anche un’altra. Già, perché in vista del 25 novembre l’azienda organizza, per le persone del Gruppo, un incontro interno dal titolo “Quando la violenza non lascia lividi – I meccanismi del controllo e del condizionamento nella quotidianità”.All’incontro interverranno Annamaria Giannini, Professoressa Ordinaria di Psicologia Generale e Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma, Stefano Ciccone, fondatore dell’associazione e rete nazionale Maschile Plurale, impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nella riflessione sui modelli maschili, e Giorgia Ortu La Barbera, in qualità di Consigliera di Fiducia di Terna.

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