Economia

Ponte sullo Stretto, i numeri per superare le polemiche

Un convegno del Cnel, lo studio Ambrosetti, le parole di Schifani, l'intervento di Salvini

di Dave Hill Cirio - 23 Novembre 2026

Al convegno organizzato al Cnel a Villa Lubin emerge il volto economico del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera storicamente al centro di aspre contestazioni e dibattiti politici. A tracciare la mappa dei benefici concreti lo studio di Ambrosetti. Il focus accredita all’infrastruttura un moltiplicatore economico pari a 8,8 volte le risorse investite.

Quali guadagni con il Ponte?

Secondo il report, la realizzazione del Ponte e i suoi primi trent’anni di gestione genereranno complessivamente 146 miliardi di euro di Pil aggiuntivo. Al contempo, sosterranno circa 853mila occupati.

Solo nella fase di cantiere, l’investimento attivato supererà i 37 miliardi di euro. Un giro d’affari che coinvolge manifattura, commercio e servizi.

Sul fronte dei trasporti, la traversata ferroviaria scenderà da due ore a soli 15 minuti, abbattendo del 38% i costi fissi merci dovuti all’insularità.

Cosa dice Schifani?

Sull’impatto reale si è espresso il presidente della Regione Siciliana. Renato Schifani richiama la responsabilità dell’esecuzione: «La sfida è far sì che questa crescita si traduca in commesse per le imprese locali e in occasioni di lavoro per i giovani che vogliono restare a vivere nella propria terra». Una prospettiva che punta a trasformare un’opera divisiva in un motore di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

Cosa ha detto Salvini?

“Mi auguro che il sistema Italia vinca”. “Spero che l’Italia dimostri al mondo di cosa sono capaci i nostri ingegneri, architetti e lavoratori. Viva il ponte di tutti”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’evento.

“Questa è un’infrastruttura che serve a 60 milioni di italiani”, ha sottolineato il vicepremier. “Io direi che la politica fino a oggi ha fatto quello che doveva e poteva”. “In questi 4 anni ce l’abbiamo messa tutta”.

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