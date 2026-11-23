Politica

“Squadrismo eversivo di piazza”, la proposta Lega infiamma il dibattito

di Pietro Pertosa - 23 Novembre 2026

Spunta l’emendamento della Lega sul reato di “squadrismo eversivo di piazza”. Insorgono le opposizioni. La proposta porta la firma del leghista Andrea Barabotti. Si tratta di un’iniziativa legislativa che tende a scoraggiare, e punire, gli eccessi che hanno portato agli scontri di piazza nelle ultime settimane. A cominciare dalle scene viste e vissute a Milano. La proposta prevede pene importanti: si va dai quattro e fino agli otto anni di carcere.

Squadrismo eversivo in piazza, l’emendamento della Lega

Il provvedimento punta all’istituzione di un nuovo reato. Secondo la formulazione dell’emendamento al Dl Cortei, la norma reciterebbe: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o coordina associazioni, movimenti o gruppi di persone, anche informali e privi di riconoscimento giuridico, che abbiano tra i loro scopi il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza sistematica nei confronti delle forze dell’ordine, ovvero la commissione di danneggiamenti, violenze sulle cose o interruzioni di servizi pubblici essenziali, in occasione o in concomitanza di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Tutti puniti

“Alla stessa pena – si legge ancora nel documento – soggiace chiunque, pur non partecipando materialmente alle azioni di cui al primo comma, sovraintende stabilmente alla pianificazione, al coordinamento strategico o al supporto logistico delle medesime attività operative”. In pratica, per il solo fatto di partecipare attivamente alle riunioni, alle manifestazioni strumentalizzate o alle azioni dirette del gruppo, la pena è della reclusione da due a cinque anni, salvo che “il fatto costituisca più grave reato”.

La reazione delle opposizioni

L’istituzione del reato di squadrismo eversivo di piazza ha fatto arrabbiare, e molto, le opposizioni. Avs ha parlato di deriva cilena. “Pinochet è dietro l’angolo”, ha tuonato Bonelli. Che è tornato pure sulla vicenda dei marcatori colorati ai cortei contro i violenti. “È eversivo chi vuole schedare i cittadini con la vernice, spiarli con i droni, mandare l’esercito contro chi manifesta, multare i sindacati che hanno protestato contro il traffico di armi verso israele e punire gli studenti prima di una condanna”.

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