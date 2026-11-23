Politica

Condono in Manovra: chi libererà i 4 milioni di immobili congelati?

I numeri, le proposte, le considerazioni di Agefis

di Giorgio Brescia - 23 Novembre 2026

Tra la spinta della maggioranza per chiudere con il condono edilizio le vecchie sanatorie e l’allarme dei geometri fiscalisti: senza risorse agli uffici tecnici e un censimento aggiornato, lo sblocco del mercato rischia di rimanere sulla carta.

Condono edilizio: cosa, nel dibattito in corso?

Il condono edilizio torna a infiammare il dibattito sulla Legge di Bilancio. Gli emendamenti presentati alla Camera da Fratelli d’Italia e Forza Italia puntano a riordinare una materia stratificata in oltre quarant’anni di leggi straordinarie.

Le proposte sul tavolo della Commissione Bilancio si muovono su tre direttrici. La prima, fissare una scadenza perentoria (tra giugno 2027 e giugno 2028) entro cui i Comuni debbano definire le istanze dei condoni del 1985, 1994 e 2003. La seconda, riaprire i termini del terzo condono per la Campania (mantenendo il termine temporale delle opere al 31 marzo 2003). La terza, introdurre una regolarizzazione a pagamento per le piccole difformità edilizie fino al settembre 2025.

A cosa rispondono queste proposte?

L’iniziativa politica risponde a un’emergenza strutturale. Secondo le rilevazioni riprese dall’Associazione dei Geometri Fiscalisti – l’Agefis – nei Comuni italiani giacciono tra i 3 e i 5 milioni di pratiche mai concluse. Quindi, nel Paese famiglie in attesa di risposta anche da trent’anni. Un “masso burocratico” che blocca compravendite, erogazione di mutui e pratiche di successione, privando il mercato immobiliare della necessaria trasparenza.

La maggioranza difende la misura come un atto di certezza del diritto per i cittadini onesti che hanno già versato le oblazioni. Le opposizioni (Pd, Avs e M5S) e i costruttori dell’Ance parlano di un “regalo all’abusivismo” che scardina la legalità.

In questo scontro, la posizione di Agefis, espressa dal presidente Mirco Mion, sposta il focus dall’ideologia alla fattibilità tecnica.

Fissare un termine perentorio o ipotizzare automatismi come il silenzio-assenso rischia per Mion di rivelarsi un’illusione se gli uffici tecnici comunali rimangono sguarniti di personale e risorse.

Per evitare che la riforma rimanga un annuncio, si sottolinea l’urgenza di un censimento pubblico e aggiornato dell’arretrato. E si propone di coinvolgere i professionisti del settore. Così alleggerendo l’istruttoria pubblica e garantendo compravendite sicure.

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