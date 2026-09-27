Esteri

Allarme alla RAF di Fairford. Evacuazioni e arresti per sospetti ordigni vicino alla base Usa

Case sgomberate a Whelford, uomini fermati ai sensi dell'Explosives Act. Esercito britannico e forze Usa rafforzano la sicurezza

di Ernesto Ferrante - 27 Settembre 2026

La polizia del Gloucestershire ha dichiarato un “major incident” nei pressi della base RAF di Fairford, struttura strategica utilizzata dall’Aeronautica militare statunitense per il dispiegamento di bombardieri dall’inizio del conflitto con l’Iran, il 28 febbraio. I residenti del villaggio di Whelford sono stati evacuati dopo il ritrovamento di materiali sospetti e l’arresto di “diversi uomini” accusati di violazioni dell’Explosives Act. L’area è stata transennata, mentre una squadra specializzata dell’esercito britannico sta esaminando vari veicoli potenzialmente coinvolti.

Evacuazioni, artificieri e sicurezza rafforzata

Secondo quanto riportato dalla BBC, un ingente dispiegamento di mezzi di emergenza è stato avvistato nella zona, inclusa una task force per operazioni in aree a rischio. Le abitazioni evacuate sono state temporaneamente trasferite in un centro ricreativo locale. Le autorità assicurano che la situazione è “sotto controllo”, ma mantengono un perimetro di sicurezza attorno alla base, già al centro di proteste per l’utilizzo da parte degli Stati Uniti nelle operazioni contro l’Iran.

Il contesto strategico: Fairford e la guerra con l’Iran

La base di Fairford è divenuta un nodo cruciale nelle operazioni militari americane. Nelle ultime settimane ha ospitato bombardieri B‑1 Lancer e altri assetti impiegati per missioni “difensive” contro i siti missilistici iraniani, dopo l’autorizzazione del governo britannico a supportare le operazioni Usa dal territorio del Regno Unito. Teheran, tramite i Guardiani della Rivoluzione, ha più volte indicato Fairford come “obiettivo legittimo”, aumentando la pressione sulla sicurezza britannica.

La posizione delle forze Usa nel Regno Unito

Un portavoce del 501st Combat Support Wing, citato dal Guardian, ha confermato che le unità americane nel Regno Unito “adotteranno tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei militari, dei civili, dei contractor e delle loro famiglie”. Le forze Usa, ha aggiunto, monitorano costantemente “una serie di fattori” per adeguare i protocolli di protezione delle installazioni e del personale.

Un incidente contenuto, ma in un clima di crescente tensione

La deputata dei Liberal Democratici Roz Savage ha definito la situazione “preoccupante ma contenuta”, mentre le autorità britanniche ribadiscono che i piani di emergenza predisposti sono stati attivati senza criticità. L’episodio si inserisce in un quadro di sicurezza già teso, segnato da minacce iraniane alle basi britanniche e da un’intensa attività militare Usa nel quadro del conflitto in corso.