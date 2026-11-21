Cultura & Spettacolo

La collana Giunti Astrea rinasce: le voci delle donne tornano a farsi sentire in libreria

A quaranta anni dalla nascita, torna la collana Giunti dedicata alle scrittrici

di Angelica Luna - 21 Novembre 2026

Era nata nel marzo del 1986 da un’idea di Roberta Mazzanti, con un’ambizione allora nuova per l’editoria italiana: dare spazio, con uno sguardo internazionale, alla libertà e all’immaginazione delle donne. Quarant’anni dopo Giunti riporta in libreria Astrea, la collana che fece conoscere ai lettori italiani Margaret Atwood prima del successo del “Racconto dell’ancella” e che accolse, tra le altre, Jean Rhys, Assia Djebar, Mercè Rodoreda e Nancy Mitford. Il nome è un omaggio ad Aphra Behn, considerata la prima scrittrice di professione dell’Inghilterra del Seicento, che firmava proprio così.

Perché tornare adesso?

Nei primi anni Duemila le novità si erano fermate, nella convinzione che le autrici avessero ormai conquistato il loro posto. Basta però scorrere gli ultimi vincitori dei grandi premi letterari, quasi tutti uomini, per capire che la partita non è chiusa. Da qui la scelta di ripartire con otto titoli l’anno, dedicati a classici moderni e contemporanei dimenticati o introvabili, con la fondatrice di nuovo in campo insieme alle curatrici Silvia Valmori e Sofia Castagna.

I titoli

Il 15 settembre sono usciti “Lady Oracolo”, romanzo di Atwood del 1976, “Male d’amore” della messicana Ángeles Mastretta, “Nuvolosità variabile” della spagnola Carmen Martín Gaite e “Firdaus. Donna al punto zero” dell’egiziana Nawal al-Sa’dawi, con un’introduzione di Silvia Federici. Censurato in Egitto all’uscita e poi tradotto in oltre venti lingue, il romanzo segue una donna condannata a morte in un carcere del Cairo. La sua autrice, incarcerata nel 1981 sotto Sadat e poi costretta all’esilio, è morta al Cairo nel 2021, a 89 anni. A novembre è arrivato “In dicembre tornavano le brezze” della colombiana Marvel Moreno; a gennaio toccherà a “Orlanda” di Jacqueline Harpman, a marzo a “La terrazza proibita” di Fatema Mernissi, ambientato in un harem di Fez. Storie nate ieri che parlano ancora, con forza, al presente.

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