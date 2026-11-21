Economia

Ecco perché il sindacato deve rappresentare soltanto il lavoro

di Raffaele Bonanni - 21 Novembre 2026

A proposito dello sciopero generale della Cgil – generale per estensione, non per unità sindacale: le altre confederazioni non lo hanno condiviso – va detto che quando la protesta sembra seguire il calendario dell’opposizione, il confine fra rappresentanza del lavoro e battaglia politica diventa sottile. Nessuno mette in discussione il diritto di sciopero, né salari insufficienti, precarietà e disuguaglianze.

Ma una domanda resta: perché gli scioperi generali solitari si sono moltiplicati in questi ultimi anni, ma non sotto i governi Conte? Eppure i problemi erano gli stessi. La coerenza è il capitale morale di un sindacato.

E poi: contano le piazze o i risultati? Il confronto paziente, sostenuto con il governo Meloni su diversi dossier, dalla Cisl e Uil, ha contribuito a ottenere misure concrete. Benefici concreti, misurabili nella busta paga. C’è poi la legge sulla partecipazione dei lavoratori, che prova a dare corpo all’articolo 46 della Costituzione.

La sfida è farla vivere nella contrattazione aziendale, nelle imprese medio-grandi. Partecipare alle decisioni, ai risultati e alle responsabilità significa uscire dall’antica alternativa fra subordinazione e conflitto permanente. È democrazia economica.La stessa iniziativa a contrastare i contratti pirata e rafforzare la verifica della rappresentatività ha potuto prendere corpo attraverso il decreto governativo che premia le imprese che rispettano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative e mettere così all’angolo la pirateria dei salari bassi.

Infatti giorni fa le parti sociali, proprio con l’appoggio di quel provvedimento, hanno potuto progredire con l’accordo sulla rappresentatività. Nessun governo merita assegni in bianco, e nessuna conquista appartiene in esclusiva a una confederazione. Ma tacere sui risultati perché nati dal negoziato con il governo attuale significa sminuire il ruolo sindacale per fare posto alla tifoseria politica a scapito dei lavoratori e della buona impresa.

L’autonomia sindacale è la libertà di dire sì quando serve e no quando occorre, senza cercare istruzioni nelle segreterie dei partiti.Il problema italiano, tuttavia, è più vasto. Il debito pubblico ha superato i tremila miliardi; gli interessi assorbono ogni anno risorse enormi, vicine ai cento miliardi. Basterebbe immaginare quanto potrebbero fare per sanità, scuola, infrastrutture, ricerca e lotta alla povertà. Troppi governi, hanno confuso il consenso comprato a debito con lo sviluppo. Hanno distribuito ciò che il Paese non aveva ancora prodotto, trasferendo il conto alle generazioni successive.

Per questo la domanda decisiva non è soltanto «quanto possiamo spendere?», ma «come creare la ricchezza necessaria?». Occorrono investimenti, produttività, innovazione, competenze, energia a costi competitivi, pubbliche amministrazioni efficienti. E salari migliori, sostenuti dalla crescita e da una contrattazione capace di distribuire equamente il valore creato. Senza sviluppo, anche la giustizia sociale rischia di ridursi a una contesa sulla scarsità.

Nel frattempo il mondo torna alle sfere d’influenza e alle logiche di potenza ottocentesche. L’Europa, forte nell’economia e nella civiltà ma politicamente fragile, è un bersaglio naturale. Se vuole evitare di diventare terreno di conquista economica e strategica, deve ritrovare unità, capacità di decisione e autonomia. E l’Italia deve contribuire, non limitarsi a commentare. Serve dunque un clima di solidarietà nazionale sui grandi interessi del futuro: crescita, lavoro, scuola, sicurezza, collocazione europea. Le forze sociali dovrebbero stare in prima fila: conoscono l’Italia che produce, i suoi talenti e le sue ferite. La politica cerchi il consenso; il sindacato cerchi soluzioni e risponda ai lavoratori. Ma per assolvere questa missione devono custodire la propria indipendenza. Il sindacato deve rappresentare il lavoro, soltanto il lavoro. È questa la sua forza. Ed è da qui che può cominciare la ricostruzione del Paese.

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