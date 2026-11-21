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La sanità è costata 193 miliardi ma i fondi non bastano mai

Tutti i dati della Ragioneria dello Stato tra Covid, bollette e aumento dei salari

di Cristiana Flaminio - 21 Novembre 2026

Solo nel 2025 la sanità è costata poco meno di 193 miliardi di euro. La spesa corrente sostenuta dal sistema sanitario nazionale è salita del 2,8% raggiungendo la somma di 143,4 miliardi di euro. A questa va aggiunta la quota pagata direttamente dai cittadini che si sono rivolti alle strutture private. Un dato che ha segnalato, come si evince dai numeri tracciati dal sistema della tessera sanitaria, un aumento a dir poco imponente (+6,1%) che ha portato la spesa totale a 49,3 miliardi di euro. La somma, come diceva Totò, fa il totale: nel 2025, per la sanità, abbiamo speso 192,7 miliardi di euro.

Sanità, non solo numeri

I numeri arrivano direttamente dalla Ragioneria di Stato e sono contenuti nell’ultimo monitoraggio sullo stato di salute del Ssn. Si tratta di dati importanti, anzi imponenti. Anche quando si parla di un comparto, come lo è appunto quello legato alla sanità, che da sempre rappresenta una delle voci di spesa più ampie per lo Stato e le Regioni italiane. Eppure, per decenni, enti e governi si sono ingegnati in tutti i modi – e specialmente sui territori interni ne sanno qualcosa, purtroppo – a limitare, a frenare i trend di crescita della spesa. E difatti, tra il 2000 e il 2025, il tasso medio è stato del 3,1%. Perché, per quanto si possa programmare, razionalizzare, accorpare e chiudere ospedali dove (forse) non servono, non si possono prevedere quelli che, nel linguaggio dei mercati finanziari, si chiamano Cigni Neri. Eventi, cioè, epocali e imprevedibili.

Il peso del Covid

Basti pensare al Covid: per far fronte alla pandemia, è stato necessario intervenire. Allestire i pronto soccorso, rimettere a nuovo gli ospedali o, in alcuni casi, “inventarsene” di nuovi. Così la spesa sanitaria, nel 2020, è salita del 6,6 per cento. L’anno successo, nel 2021, l’aumento è stato più contenuto ma comunque importante attestandosi al 4,8%. Oggi che la pandemia è tema da Commissioni parlamentari più che da virologi, c’è il grave problema delle bollette. Che peseranno, eccome, sul budget delle strutture sanitarie. Nel 2022, infatti, le bollette portarono a un aumento della spesa pari al 2,2% mentre nel 2024 il trend al rialzo è stato pari al 4,8%.

Adeguamenti dei salari oltre alle bollette più salate

Rimane da considerare, nell’ottica degli aumenti della spesa, tutta la questione legata all’adeguamento e ai rinnovi dei contratti delle professioni mediche e sanitarie. Un investimento che s’è reso necessario perché, a furia di lasciare le paghe ferme, camici bianchi e infermieri hanno iniziato a scegliere altri percorsi professionali. O nel privato oppure, peggio ancora, se ne son andati all’estero. Oltre al danno la beffa considerando, come ha riportato il sindacato Nursind, che allo Stato la formazione di infermieri professionali costa (almeno) 13.500 euro per ognuno. Il divario, in questo campo, è davvero lunare. I dati 2024 pubblicati dall’Ocse hanno svelato che l’Italia è solo 13esima in Europa (con circa 32.600 euro di retribuzione annua), ben al di sotto della media Ue (39.800), dietro qualunque altra grande economia comunitaria. Imbarazzante il paragone con la Germania (49mila euro) e persino con Spagna (41.300) e Polonia (42.100). In termini di spesa per il personale, nel 2025 stando al Mef, sono stati investiti poco meno di 44 miliardi di euro.

Il nodo dei disavanzi

Dai dati della Ragioneria di Stato, inoltre, emerge il tema dei disavanzi. A cominciare da quello “centrale”. Già, perché a fronte di un finanziamento ordinario pari a 136,54 miliardi, la spesa sanitaria pubblica corrente s’è attestata a 141,54 miliardi, per un’incidenza sul Pil pari al 6,3%. Mancano, dunque cinque miliardi che però i tecnici del Mef ritengono coperto da varie altre voci, tra cui i fondi del Pnrr. Il problema, vero, ce lo hanno le Regioni. Già, perché complessivamente il disavanzo degli enti locali assommerebbe a 3,5 miliardi e si attesterebbe come il più alto registrato nell’ultimo decennio. Solo nel 2025 è salito di un miliardo di euro.

Le cifre delle Regioni

Passando da 2,516 a ben 3,528 miliardi. Dieci anni fa, prima dei “cigni neri” di guerre e pandemia, non raggiungeva il miliardo. Nel 2020 era calato addirittura a 728,7 milioni. Oggi ha ripreso a macinare primati. La Regione messa peggio sembra la Puglia, con un disavanzo che sfiora i 370 milioni e che raddoppia il dato dell’anno precedente. Poi c’è la Toscana, con 360,4 milioni di disavanzo (erano 267,2 milioni nel 2024) e l’Emilia-Romagna: dove si partiva da 194,2 milioni per arrivare oggi a 314,4 milioni. Non è dunque una questione di Nord e Sud. Vanno male tutti: il Piemonte, accusa un disavanzo di 222,3 milioni. Poi ci sono la Liguria (-163,7 milioni), la Calabria (-132,6 milioni), il Molise (-76 milioni) e la Basilicata (-64,8 milioni). Insomma, da questi numeri si capisce perché la Conferenza delle Regioni abbia preso fermamente posizione contro gli stanziamenti in Manovra ritenendoli insufficienti. Già, perché il governo ha aumentato i fondi a 146 miliardi, circa 2,3 miliardi in più, ma la richiesta, nel triennio 2027-29 è pari ad almeno diciotto miliardi in più. Ciò perché il prezzo dell’energia e dunque l’inflazione insieme ai nodi della supply chain farmaceutica stanno appesantendo, e di molto, le previsioni di bilancio.

Farmaceutica e payback

Medicine e antibiotici costano sempre di più e, difatti, nel report della Ragioneria di Stato emerge che la spesa nel 2025 è stata pari a poco più di 16,1 miliardi. Si parla, in questo caso, di spesa farmaceutica diretta. Complessivamente, per acquisti di beni e servizi dall’esterno, il Ssn ha speso circa 30 miliardi di euro e in termini di farmaceutica convenzionata l’esborso assomma a poco più di otto miliardi. Una spesa che è stata “contenuta” solo grazie al payback. Un altro dei grandi temi emersi nel dibattito sulla Manovra legato alla sanità. Nemmeno un’organizzazione di categoria, neanche un’azienda lo sopporta più. Tutte, da Farmindustria a Egualia, da Confindustria dispositivi medici a Confimi Industria Sanità, chiedono una revisione, una riforma. Un atto di buona volontà. Perché non ne possono più di dover pagare per lo sforamento dei tetti. Diventando una sorta di “bancomat” delle Regioni, incastrate tra l’aumento dei costi delle materie prime (a cominciare dall’energia) e il rischio non solo di non venir pagate ma pure di dover restituire soldi.

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