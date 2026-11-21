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"I processi vanno fatti nei tribunali e non fuori"

di Askanews - 21 Novembre 2026

Roma, 21 nov. (askanews) – “Il generale de Gennaro, era un servitore dello Stato, , ha servito le istituzioni per tutta la vita, indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano” lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani commentando il suicidio dell’ex Capo della Polizia. “Io credo che per un Paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule dei tribunali e se ci deve essere una condanna, questa la deve decidere giudice chiamato a pronunciare la sentenza. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da paese civile, purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali” ha aggiunto il titolare della Farnesina che poi ha detto di aver sentito i familiari di De Gennaro. “Dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni possa fare il suo corso” ha concluso Tajani.