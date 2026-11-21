Cronaca

Chi era Gianni De Gennaro: lo “Squalo” della lotta alla mafia

Aveva 78 anni ed era stato uno dei protagonisti della lotta a Cosa Nostra al fianco di Giovanni Falcone. Negli ultimi giorni era finito sotto inchiesta per un presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Il gip aveva respinto la richiesta di arresto

di Lino Sasso - 21 Novembre 2026

Gianni De Gennaro, morto suicida a 78 anni nella sua abitazione in Toscana, era stato uno degli uomini più potenti e influenti degli apparati di sicurezza italiani. Dalla lotta alla mafia al fianco di Giovanni Falcone fino alla guida della Polizia e dei servizi segreti, la sua carriera aveva attraversato oltre quarant’anni di storia repubblicana. Negli ultimi giorni il suo nome era tornato al centro delle cronache giudiziarie per un’inchiesta della Procura di Caltanissetta su un presunto depistaggio legato alla strage di via D’Amelio.

Lo “Squalo” dell’antimafia

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro era entrato in Polizia nel 1973. Dopo i primi incarichi, negli anni Ottanta si era trasferito a Roma, dove nel 1984 aveva assunto la direzione del Nucleo centrale anticrimine. Fu in quel periodo che il suo nome si legò indissolubilmente alla lotta contro Cosa Nostra e alla collaborazione con Giovanni Falcone. De Gennaro ebbe un ruolo fondamentale nella gestione del boss pentito Tommaso Buscetta, occupandosi anche delle procedure per la sua estradizione.

Le dichiarazioni di Buscetta permisero agli investigatori di ricostruire dall’interno la struttura dell’organizzazione mafiosa e rappresentarono uno dei pilastri del maxiprocesso di Palermo.

Il carattere deciso e la determinazione dimostrata nelle operazioni investigative gli valsero il soprannome di “lo Squalo”. Lo accompagnò per tutta la carriera.

Dalla Dia alla guida della Polizia e dei Servizi segreti

Negli anni Novanta De Gennaro fu tra i protagonisti della nascita della Direzione investigativa antimafia, la Dia. Ne divenne direttore nel 1993. L’anno successivo ottenne la nomina a prefetto. Nel 2000 raggiunse il vertice della Polizia di Stato, assumendo l’incarico di capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza.

Durante il suo mandato si verificarono i drammatici fatti del G8 di Genova del 2001, segnati dalle violenze durante le manifestazioni e dall’irruzione nella scuola Diaz. Una vicenda che provocò durissime polemiche e numerosi procedimenti giudiziari. De Gennaro, coinvolto in un procedimento per presunta istigazione alla falsa testimonianza, venne definitivamente assolto dalla Cassazione perché il fatto non sussisteva.

Nel 2008 assunse la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il Dis, mentre nel 2012 il governo Monti lo nominò sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, affidandogli la delega ai servizi segreti.

Successivamente ricoprì anche la presidenza di Finmeccanica, poi diventata Leonardo, dal 2013 al 2020.

L’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e la richiesta di arresto respinta

Nelle settimane precedenti alla morte, Gianni De Gennaro era tornato al centro dell’attenzione giudiziaria per gli sviluppi dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

La Procura di Caltanissetta lo aveva iscritto nel registro degli indagati per depistaggio, nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa del magistrato. Prima dell’avviso di garanzia erano state eseguite perquisizioni in locali nella sua disponibilità.

I magistrati avevano inoltre chiesto per l’ex capo della Polizia la misura degli arresti domiciliari. Il gip aveva però respinto la richiesta, ritenendo che gli elementi raccolti non consentissero di sostenere un quadro di gravità indiziaria rispetto all’ipotesi di depistaggio oggetto del procedimento.

La Procura aveva successivamente presentato appello contro il rigetto della misura cautelare.