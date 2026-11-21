L'Identità Rosa

“Donne e religioni, la fede come ponte di dialogo”. Alla Camera il convegno promosso da Tiziana Ciavardini

"Quando una donna trova la propria voce interiore, nessuna gabbia esterna può davvero spegnerla"

di Priscilla Rucco - 21 Novembre 2026

Relatori di fedi ed esperienze diverse si sono interrogati, allo stesso tavolo, sul ruolo che le religioni hanno assegnato alle donne e su quello che potranno riconoscere loro domani.

Giovedì 19 novembre la sala Colletti del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera ha ospitato il convegno “La figura della donna nelle religioni”, promosso da Tiziana Ciavardini, direttrice del canale 122 Fatti di Nera e presidente della Consulta per il dialogo interreligioso di Forza Italia Roma, con l’onorevole Luisa Regimenti, segretario azzurro della Capitale.

Un confronto plurale

Ha moderato Emanuela Del Re, già viceministra degli Esteri. Sono intervenuti la pastora Mirella Manocchio della Federazione donne evangeliche in Italia, Abdellah Redouane del Centro islamico culturale di Roma, Svamini Shuddhananda Ghiri dell’Unione induista italiana, il giornalista Ruben Della Rocca per l’Ucei, l’avvocata Ilaria Valenzi di Confronti, padre Marius Margasiu della Diocesi ortodossa romena d’Italia, Media Ataei dell’Associazione Italia-Iran e Amandip Singh della comunità Sikh.

Filo conduttore, la donna come ponte di dialogo e di pace. A Ciavardini, che ha vissuto in Iran e in Asia, abbiamo chiesto cosa le abbiano insegnato quegli anni.

C’è un momento o un incontro della sua permanenza in Iran, o in altre parti del mondo, che ha cambiato il suo modo di interpretare il ruolo della donna nella religione?

“Più che cambiare la mia idea, certi incontri mi hanno colpita al cuore per la complessità dell’animo umano. In Iran, dopo anni di attesa, sono riuscita a entrare alla Jamiat al-Zahra di Qom, il più grande istituto teologico sciita femminile al mondo.

Ricordo ancora il batticuore nel varcare quella soglia: come giornalista occidentale sapevo quanto fosse difficile avvicinare quelle realtà senza filtri. Guardando negli occhi quelle giovani studentesse, ho sentito tutta la forza delle loro contraddizioni e delle loro scelte. Non c’erano solo le restrizioni che conosciamo bene, ma donne colte, acute, perfettamente consapevoli delle battaglie ancora da combattere per i propri diritti, eppure profondamente ancorate alla propria fede. Quello sguardo mi ha insegnato a non giudicare mai da lontano e a rispettare il vissuto di ogni donna, anche quando sceglie strade lontane dalla mia sensibilità”.

Nella sua esperienza, quanto la spiritualità personale delle donne che ha conosciuto rappresenta una fonte di emancipazione e forza, al di là delle imposizioni istituzionali o politiche?

“Moltissimo, perché ho imparato a distinguere il peso delle istituzioni, che spesso soffocano, dal respiro intimo della spiritualità, che resta uno spazio inviolabile dove nessuna legge o potere può entrare. Lo porto nel cuore da ogni angolo del mondo in cui ho vissuto.

Nel Borneo, tra i Dayak, ho sentito l’autorevolezza antica delle donne custodi dei riti della foresta e degli antenati; a Singapore, tra le donne Sikh, ho ammirato la fierezza di una fede fatta di servizio e dignità; a Hong Kong, tra le donne buddiste, ho respirato la forza silenziosa della consapevolezza interiore. Ognuna di loro mi ha lasciato un frammento di sé e una certezza: quando una donna trova la propria voce interiore, nessuna gabbia esterna può davvero spegnerla”.

Spesso in Occidente si tende a sovrapporre religione e patriarcato. Come riesce la teologia, o la rilettura femminile dei testi sacri, a farsi spazio in contesti dove la religione è anche legge dello Stato?

“In Occidente si tende spesso a sovrapporre automaticamente religione e patriarcato, come se la subordinazione femminile fosse iscritta nell’essenza stessa del messaggio sacro. Il problema, quasi ovunque nel mondo e nella storia, non è mai stato il sacro in sé, ma il potere di chi si è arrogato il diritto di interpretarlo. Per secoli gli uomini hanno tenuto il monopolio dei testi sacri, piegando la parola divina a regole umane, rigide e patriarcali.

La vera rivoluzione, silenziosa ma potentissima, la stanno facendo proprio le donne che hanno deciso di non lasciare quel terreno in mano agli uomini. Penso a studiose come Amina Wadud o all’antropologa iraniana Ziba Mir-Hosseini, che rileggono i testi dall’interno per smontare secoli di letture maschiliste. È una battaglia che mi commuove e mi affascina, perché dimostra che le donne sanno riprendersi la propria dignità partendo dalle proprie radici: separando finalmente ciò che appartiene all’anima da chi pretende di comandare in nome di Dio”.

Il prossimo obiettivo?

“Dopo questo convegno così necessario e ricco di spunti – conclude la Ciavardini – il prossimo obiettivo è continuare a costruire un dialogo autentico e consapevole, andando finalmente oltre il pregiudizio e la propaganda che spesso circondano il tema religioso”.

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