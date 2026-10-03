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Festival Podcasting: “Unncinné”, in Sicilia l’acqua che non c’è

Il podcast di Annalisa Perricone sullo scandalo idrico nell’isola

di Askanews -

Milano, 3 ott. (askanews) – “Uncinné”, un podcast sull’acqua che “non c’è” in Sicilia, creato dalla giovane giornalista e podcaster Annalisa Perricone: è uno dei prodotti celebrati dal settore “Podcast emergenti” al Festival del Podcasting di Milano. Cosa racconta e il lavoro che c’è dietro, Perricone lo racconta ad Askanews: oltre trenta intervistati fra operatori del settore, gente che ha vissuto la crisi della siccità del 2024 sulla propria pelle, e rappresentanti di associazioni “per dare un filo di speranza”. Tutto per raccontare un mistero che non è un mistero, e scoprire dove finisce l’acqua che c’è in teoria… ma “purtroppo ci sono delle condizioni che fanno sì che si perda, sparisca”, e non arriva dove dovrebbe.

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