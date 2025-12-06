Sport

Formula 1: ad Abu Dhabi l’ultimo Gp del 2025. Si decide il titolo mondiale. Oggi le qualifiche, orario e dove vederle

di Lino Sasso - 6 Dicembre 2025

Le qualifiche di Formula 1 oggi ad Abu Dhabi si preannunciano incandescenti dopo una giornata di prove libere dominata da Lando Norris. Il leader del Mondiale ha chiuso davanti a tutti sia nelle FP1 sia nelle FP2, confermando un ritmo superiore e mettendo pressione al rivale diretto Max Verstappen. In mattinata Norris aveva fatto segnare il miglior tempo con un margine minimo sull’olandese, solo 8 millesimi. Ma nel pomeriggio ha aumentato il divario con una prestazione autoritaria. Verstappen ha chiuso le FP2 a oltre tre decimi (+0.363), segno evidente che la Red Bull, almeno nelle prove, fatica a tenere il passo della McLaren. La rivalità tra i due non si è limitata al cronometro. Durante la seconda sessione Norris ha trovato Verstappen lento in traiettoria mentre era lanciato per un giro veloce, sfiorando il contatto. “Che sta facendo questo? Ho rischiato l’incidente”, ha sbottato via radio il britannico. Un episodio che rende ancora più tesa l’attesa per le qualifiche di Formula 1 oggi, decisive per stabilire l’ultima griglia della stagione.

Piastri in ombra e giochi di squadra McLaren

Se Norris vola, Oscar Piastri vive una giornata complicata. L’australiano ha saltato le FP1 per lasciare spazio al terzo pilota Patricio O’Ward e nelle FP2 non è riuscito a trovare il ritmo con le gomme soft, chiudendo solo undicesimo. Il tema dei giochi di squadra resta centrale. Il CEO McLaren Zak Brown ha chiarito: “Sono fiducioso che, se verrà chiesto a Oscar di lasciar strada a Lando, lo farà”. Un endorsement esplicito al leader del Mondiale, che però frena l’entusiasmo: “Non c’è ancora niente per cui sorridere. Non sono del tutto soddisfatto”. Dall’altra parte, Verstappen non nasconde la preoccupazione: “Temo che non saremo abbastanza veloci. Il divario sembra notevole, ma cercheremo di mettere in pista la miglior macchina possibile”. Con 12 punti da recuperare nella lotta al titolo, il tre volte campione avrà bisogno non solo di una Red Bull più competitiva, ma anche di qualche “alleato” in pista.

Ferrari in crescita, sorriso per Leclerc

Un ruolo importante potrebbe arrivare dalle Mercedes: George Russell è stato sesto e poi terzo, mentre il giovane Kimi Antonelli ha mostrato solidità con un quarto e un decimo posto. Segnali positivi anche dalla Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso la FP1 a soli 16 millesimi da Norris, mentre sull’altra Rossa ha debuttato in una sessione ufficiale suo fratello Arthur. “Condividere la pista con lui è un sogno che coltiviamo fin da bambini”, ha detto il monegasco, visibilmente emozionato. Con una McLaren in grande forma, una Red Bull in affanno e una Ferrari che potrebbe essere la sorpresa, le qualifiche di Formula 1 oggi promettono spettacolo e tensione fino all’ultimo secondo.

Oggi le qualifiche del Gp di Formula 1 ad Abu Dhabi, orario e dove vederle

Le qualifiche cominceranno alle 15 e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e su Now. In chiaro saranno invece disponibili in differita su TV8 alle 17.30. Possibile guardarle anche in streaming su SkyGo, NowTv e sul sito tv8.it (in differita).