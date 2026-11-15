Esteri

Francia, nel sondaggio Le pen prima e il centro in frantumi

Il possibile ballottaggio tra destra sovranista e sinistra radicale rappresenta uno snodo critico per l'equilibrio repubblicano

di Giorgio Brescia - 15 Novembre 2026

Le rilevazioni demoscopiche per le presidenziali di Francia del 2027 disegnano equilibri politici in profonda trasformazione con Marine Le Pen che guida con costanza il primo turno. Si attesta tra il 34% e il 36% delle preferenze. A condizionare lo scenario è soprattutto la frammentazione del campo centrista.

Francia, cosa dice l’ultimo sondaggio?

La rivalità tra gli ex primi ministri Édouard Philippe e Gabriel Attal divide l’elettorato moderato. E consente a Jean-Luc Mélenchon di insidiare il secondo posto con una stima tra il 16,5% e il 19%.

Il possibile ballottaggio tra destra sovranista e sinistra radicale rappresenta uno snodo critico per l’equilibrio repubblicano.

Gli intervistati evidenziano una spaccatura nei flussi di voto del secondo turno. L’astensione o il voto nullo tra i sostenitori dei candidati esclusi potrebbero risultare determinanti.

Quale sarà la reale sfida in campo?

Sullo sfondo pesa anche l’incognita giudiziaria su Marine Le Pen, legata all’impugnazione in appello della condanna all’ineleggibilità. Tuttavia, l’eventuale subentro di Jordan Bardella garantisce al movimento una continuità di consensi, con indici di gradimento che raggiungono il 35-36%.

In un quadro segnato dalle preoccupazioni per il potere d’acquisto e la sicurezza, i partiti moderati affrontano la sfida di ritrovare unità dopo il decennio guidato da Emmanuel Macron.

La competizione per l’Eliseo appare dunque aperta. Però, fortemente condizionata dalla capacità delle forze tradizionali di ricomporre le proprie divisioni.