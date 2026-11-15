Attualità

La voce fuori dal coro. Bobbio: «Melillo e Di Matteo? Logica di corporazione»

L'affondo del magistrato sposta l'analisi della crisi alla DNA dai metodi investigativi alle dinamiche di potere della magistratura

di Anna Tortora - 15 Novembre 2026

Lo scontro ai vertici della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo tra il Procuratore nazionale Giovanni Melillo e il sostituto procuratore Nino Di Matteo ha smesso da tempo di essere una mera questione interna agli uffici di via Giulia, trasformandosi in una delle crisi istituzionali più discusse degli ultimi anni. Mentre il dibattito pubblico e politico si polarizza tra le barricate delle rispettive tifoserie, a offrire una chiave di lettura del tutto indipendente è Luigi Bobbio. Il magistrato e parlamentare rifiuta gli schieramenti contrapposti con un giudizio netto: «Tra Melillo e Di Matteo non sto con nessuno dei due. Sono due facce della stessa medaglia corporativa e di potere. Nessuno dei due, come, del resto, è proprio della corporazione e dei suoi clan, si sta muovendo per nobili ragioni».

L’esposto di Di Matteo e l’accusa dei «compartimenti stagni»

Per comprendere la portata di questo giudizio, bisogna partire dalla genesi dello scontro, esploso a inizio novembre in concomitanza con la valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la riconferma quadriennale di Melillo. In quel passaggio cruciale, Di Matteo ha formalizzato un esposto al CSM e alla Procura generale della Cassazione puntando il dito contro la gestione del “gruppo Stragi”.

Il magistrato palermitano ha denunciato un metodo di lavoro “a compartimenti stagni”, lamentando l’esclusione sua e di altri colleghi — tra cui Franca Imbergamo — dalle riunioni di coordinamento cruciali con le procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo sulle inchieste relative alle stragi del 1992-1993, alla pista nera e all’omicidio Mattarella, riducendo l’operatività del pool a pochissimi incontri tra il 2025 e il 2026. Un’impostazione che, secondo Di Matteo, avrebbe svuotato la funzione di impulso ideata da Giovanni Falcone, culminando in una riunione del gennaio 2026 degenerata in una discussione accesa, con tanto di vincolo di riservatezza apposto sul verbale.

La difesa di Melillo e il sigillo unanime del CSM

La replica di Giovanni Melillo ha ribaltato l’impostazione, affidandosi a una memoria difensiva depositata al CSM e supportata da diversi magistrati del pool (tra cui Eugenio Albamonte, Antonio Ardituro, Francesco Del Bene e Domenico Gozzo). L’asse difensivo ha rivendicato un punto fermo dell’ordinamento: la gestione riservata delle informazioni risponde alla necessaria autonomia investigativa delle singole procure titolari dei fascicoli e alla tutela rigorosa del segreto istruttorio, respingendo le accuse e inquadrando la polemica come una pressione mediatica finalizzata a condizionare la guida dell’ufficio. La contesa si è chiusa l’11 novembre, quando il plenum del CSM ha confermato all’unanimità Melillo per altri quattro anni, archiviando le contestazioni di Di Matteo come mere divergenze interpretative sull’organizzazione del lavoro.

Oltre le tifoserie: la lettura di Bobbio

È proprio contro la contrapposizione di questo scontro — vissuto dall’esterno come una battaglia tra il rigore istituzionale e la trasparenza investigativa — che si scaglia l’intervento di Luigi Bobbio. Negando l’esistenza di «nobili ragioni» alla base delle mosse dei due contendenti, il magistrato sposta radicalmente il fuoco prospettico. La contesa in corso alla DNA viene letta non come una battaglia sul futuro della lotta alla mafia o sulla ricerca della verità storica, ma come la manifestazione delle logiche di «corporazione e clan». Uno scontro di posizionamento in cui l’interesse generale cede il passo alla difesa di spazi di influenza e visibilità all’interno dei gangli più sensibili dello Stato.

Leggi tutte le news di Attualità