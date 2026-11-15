Economia

Il 2027 di Goldman Sachs: Pil globale e rischi (c’è pure la Francia)

Prezzi dell'energia al ribasso, gli investimenti dell'Ai: che anno ci aspetta

di Maria Graziosi - 15 Novembre 2026

Sarà un 2027 all’insegna dell’energia e dell’intelligenza artificiale ma scordatevi chissà che crescita: arrivano le stime di Goldman Sachs sul Pil mondiale. E, per l’anno che verrà, la previsione è quella di una crescita al 2,8 per cento su scala globale. Un’accelerazione c’è ma è lievissima: uno 0,1% in più rispetto a quest’anno. Insomma ci sarà da penare considerato che lo scenario è quello globale e che c’è già chi crescerà tanto e chi, invece, rischia anche il prossimo anno di segnare il passo.

Pil mondiale: le previsioni di Goldman Sachs

Andiamo subito al sodo: la riduzione dei costi dell’energia, secondo gli economisti di Goldman Sachs, dovrebbe compensare l’impatto delle condizioni finanziarie più restrittive e di politiche fiscali meno espansive sul Pil mondiale. Stati Uniti, Giappone e Regno Unito dovrebbero crescere più delle attese degli analisti, mentre le prospettive per l’Europa restano più deboli. Eccoci, dunque: inchiodati a un altro anno di pochissima vivacità economica.

I conti pubblici

Secondo Goldman Sachs, non sarà un anno d’oro per i conti pubblici. Almeno per come li intendono gli economisti e gli investitori. Dunque non ci sarà quel consolidamento fiscale tanto bramato dai lupi di Wall Street. La Germania e gli Stati Uniti dovrebbero mantenere un moderato sostegno alla crescita, mentre il Regno Unito continuerà a risentire di una politica di bilancio restrittiva.

Il contributo dell’Ai

L’effetto sul Pil globale dell’intelligenza artificiale, secondo Goldman Sachs, sarà importante. La banca d’affari americana, infatti, prevede che gli investimenti mondiali nel settore saliranno a 1.800 miliardi di dollari nel 2027, rispetto ai 1.100 miliardi di quest’anno, sostenuti soprattutto dalla spesa americana in infrastrutture e hardware. L’espansione degli investimenti nell’IA dovrebbe contribuire per 0,4 punti percentuali alla crescita globale e per 0,6 punti a quella statunitense.

I cigni grigi

Ogni scenario si nutre di previsioni e pure gli eventuali problemi vanno messi in conto. Goldman Sachs ritiene che gli osservati speciali di quest’anno siano l’Iran, nel senso del pericolo di una recrudescenza della guerra con gli Stati Uniti. Ma, soprattutto, c’è la Francia e la sua tenuta economico-finanziaria a preoccupare gli economisti. Infine tanto dipenderà pure dall’Ia e dai livelli di investimenti. Se si abbasseranno, rischiano di esserci guai per gli equilibri mondiali.

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