Turismo

Il Castello di Miramare a Trieste è il palazzo più bello del mondo nel 2026

La classifica Worldworthy 100 incorona Miramare davanti all’Alhambra di Granada. Dove si trova, come raggiungerlo e quali altri castelli visitare tra Trieste, Duino e Gorizia.

di Nicola Santini - 15 Novembre 2026

TRIESTE – Il palazzo più bello del mondo si trova a Trieste, affacciato sull’Adriatico, lungo uno dei tratti di costa più suggestivi d’Italia. Il Castello di Miramare conquista il primo posto nella classifica internazionale Worldworthy 100 del 2026, superando persino l’Alhambra di Granada e regalando al Friuli Venezia Giulia un riconoscimento di straordinario prestigio turistico.

La residenza ottocentesca voluta dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo ottiene un punteggio di 9,53 su 10, precedendo di appena un centesimo il celebre complesso monumentale spagnolo, fermo a 9,52. Al terzo posto figura il Castello di Chapultepec, a Città del Messico, con 9,51 punti.

Il riconoscimento arriva dalla selezione internazionale Worldworthy 100, che prende in esame migliaia di destinazioni distribuite in 124 Paesi e territori, suddividendole in 33 categorie. La graduatoria dedicata ai palazzi premia Miramare sulla base di un indice che considera anche le valutazioni dei visitatori e la reputazione turistica delle destinazioni.

Perché il Castello di Miramare è considerato il più bello del mondo

A rendere Miramare particolarmente apprezzato è la sua posizione, su un promontorio roccioso che si protende nel golfo di Trieste, dove l’architettura bianca della residenza asburgica si staglia contro il blu dell’Adriatico. Il complesso comprende un grande parco storico, realizzato secondo il gusto paesaggistico dell’Ottocento, che accompagna il visitatore fino al mare.

Il castello fu costruito per Massimiliano d’Asburgo e la moglie Carlotta del Belgio, protagonisti di una delle vicende più drammatiche della storia delle dinastie europee. Massimiliano lasciò Trieste per diventare imperatore del Messico, dove venne fucilato nel 1867. Carlotta, travolta dalla tragedia e da una grave crisi psichica, trascorse il resto della vita lontana dal marito.

Miramare conserva ancora oggi gli ambienti della residenza, gli arredi originali e buona parte dell’atmosfera della corte asburgica, offrendo ai visitatori un percorso che intreccia storia europea e bellezza del paesaggio.

Dove si trova il Castello di Miramare e come raggiungerlo da Duino e Aurisina

Il Castello di Miramare si trova lungo la strada costiera che collega l’area di Duino e Aurisina al centro di Trieste, uno degli itinerari panoramici più conosciuti del Friuli Venezia Giulia.

Percorrendo la strada costiera da Duino verso Trieste, si raggiunge la zona di Grignano, dove sorge il castello. Il tragitto regala una successione di scorci sul golfo, con il Carso alle spalle e il mare che accompagna buona parte del percorso.

La posizione rende Miramare una tappa particolarmente interessante anche per chi visita il territorio di Duino Aurisina, ricco di testimonianze storiche e architettoniche di grande valore.

Quali altri castelli visitare vicino a Miramare tra Duino, Trieste e Gorizia

Miramare è il protagonista più celebre di un territorio che custodisce alcune delle residenze fortificate più affascinanti del Nordest italiano.

A poca distanza, nel comune di Duino Aurisina, sorge il Castello di Duino, affacciato sul mare da una spettacolare parete rocciosa. La dimora, tuttora appartenente alla famiglia principesca della Torre e Tasso, conserva il carattere di residenza privata e viene ancora frequentata dai suoi proprietari.

Fra i suoi ospiti illustri figurano l’imperatrice Elisabetta d’Austria, universalmente conosciuta come Sissi, e il poeta Rainer Maria Rilke, che proprio a Duino trovò l’ispirazione per le celebri Elegie duinesi. Il castello è inoltre strettamente legato alla presenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, istituzione internazionale che ha sede a Duino.

Proseguendo verso il centro di Trieste, un altro edificio racconta una pagina fondamentale della storia cittadina. È il Castello di San Giusto, che domina la città dall’alto dell’omonimo colle. Fortezza costruita e ampliata nel corso dei secoli, conserva bastioni, cortili e testimonianze della lunga storia politica e militare di Trieste.

Spostandosi a Gorizia, il percorso prosegue con il Castello di Gorizia, imponente complesso medievale che domina il centro storico e rappresenta uno dei simboli della città. Dalle sue mura si apre una vista sul territorio circostante, mentre gli ambienti interni raccontano la storia della contea e delle sue trasformazioni.

Worldworthy 100, cosa significa il primo posto di Miramare

La classifica Worldworthy 100 è una selezione turistica internazionale elaborata attraverso un sistema di valutazione che considera recensioni, riconoscimenti e informazioni pubblicamente disponibili. Il primato di Miramare riguarda dunque l’indice di gradimento e reputazione adottato dall’organizzazione, piuttosto che un giudizio accademico sul valore architettonico dei monumenti.

Il risultato colloca comunque Trieste al vertice di una graduatoria internazionale nella quale figurano alcune delle residenze storiche più celebri del pianeta.

Per il Friuli Venezia Giulia rappresenta anche un’occasione per valorizzare un itinerario culturale che dal Castello di Duino attraversa la costa triestina e raggiunge Gorizia, riunendo in un territorio relativamente raccolto secoli di storia mitteleuropea.