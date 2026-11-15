Torino

“Il silenzio è finito”. Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa

di Redazione - 15 Novembre 2026

A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, Torino e il Centro Pannunzio hanno reso omaggio a uno dei più importanti intellettuali del Novecento, autore di romanzi immortali tradotti in 64 Paesi e in 45 lingue, amatissimo anche in Russia grazie al lavoro della traduttrice Elena Kostioukovitch, che ha curato le principali opere, contribuendo a un’ampia diffusione delle stesse, e apprezzato anche in Cina, dove è riconosciuto come uno dei maggiori scrittori e intellettuali dell’Occidente. Umberto Eco non è stato soltanto un immenso scrittore, ma anche un intellettuale che ha saputo analizzare le falle del sistema universitario, fornendo ai giovani strumenti per uscire dal caos e dalla superficialità sociale, affrontando l’istituzione universitaria come radice storica dell’identità europea e riflesso delle trasformazioni culturali della collettività. Valori fondamentali che caratterizzano l’attività del Centro Pannunzio e l’assiduo lavoro del suo presidente, il Professor Pier Franco Quaglieni, giornalista, storico e saggista tra i più qualificati e attenti del panorama culturale italiano.

In una Sala delle Madri Costituenti della Città metropolitana gremita in ogni ordine di posto, sono state molte le testimonianze in ricordo del semiologo, filosofo e scrittore alessandrino, scomparso a Milano il 19 febbraio 2016. Introdotto e moderato dalla giornalista Marina Rota, il convegno, intitolato “Il silenzio è finito. Le mille eredità di Umberto Eco” (che riporta alla memoria la richiesta di Eco di non organizzare conferenze prima dell’avvenuto decennale della sua morte), oltre al già citato Prof. Quaglieni, ha avuto come ospiti, in presenza e in video, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, che ha ricordato il legame di Eco con la città natale, il giornalista e scrittore Piero Bianucci, che ha ripercorso le lezioni di libera docenza di Umberto Eco a Palazzo Campana, lo scrittore e critico letterario Roberto Cotroneo, il regista Davide Ferrario, il filosofo Maurizio Ferraris, l’editrice Elisabetta Sgarbi, che ha ricordato il legame tra Umberto Eco e la nascita della casa editrice La Nave di Teseo, e il giornalista Gianni Vidoni. I saluti istituzionali sono stati affidati alla Consigliera Regionale del Piemonte Laura Pompeo.

“Umberto Eco lasciò espresso nel suo testamento il desiderio che, per dieci anni dopo la sua morte, non venissero organizzati convegni – ha spiegato la giornalista e conduttrice dell’evento Marina Rota – chi lo conosceva bene sa che non si trattava di una forma di snobismo, ma una volontà di respingere le solite, e un po’ trite, glorificazioni accademiche, lo stereotipo dei luoghi comuni, convinto che la memoria sociale e intellettuale avesse bisogno di tempo per filtrare ciò che avrebbe dovuto naturalmente rimanere della sua attività culturale”.

Il Professor Quaglieni, nel suo intervento, ha affrontato il tema dell’impegno che Eco si assunse nei confronti del degrado degli studi universitari: “Umberto Eco favorì e sostenne il ’68. La Facoltà dell’Università di Bologna fu sicuramente un focolaio vivo della contestazione sessantottina, e sarebbe diventata un focolaio ancora più incandescente nel ’77, quando ebbe luogo un’ulteriore vampata di contestazioni. La posizione politica di Eco fu oggetto di una sua riflessione critica che lo portò ad allontanarsi dalle posizioni reazionarie, come capitò a molti intellettuali di quegli anni, tra i quali spicca il grande storico Franco Venturi, che fu tra gli ‘animatori’ di Giustizia e Libertà, ma che di fronte a un certo tipo di contestazione, e percepita una sorta di disfacimento culturale che stava avvenendo, assunse posizioni quasi irrisorie nei confronti di esse. Anche Umberto Eco, dal 1977, assunse una posizione critica nei confronti della contestazione, diventata ormai violenta. Si era reso conto che la qualità degli studi universitari, per una passione politica che si stava trasformando nell’unico elemento di interesse, era stata trascurata, e gli studenti mancavano di recepirne il valore. Eco rilevò lucidamente il problema, ovvero quello di un’università incentrata più sulla quantità che sulla qualità, che stava perdendo il senso di selezionare meritocraticamente gli studenti migliori da formare. Questo ha inciso, ovviamente, anche su una capacità base che si dovrebbe dare per scontata per qualsiasi studente universitario: redigere una tesi di laurea, saper condurre ricerche approfondite, saper citare le fonti, per esempio. Per mettere un freno al dilagare di questo fenomeno, Umberto Eco fa pubblicare, nel 1977, un manuale atto alla corretta composizione di una tesi di laurea, intitolato “Come si fa una tesi di laurea” (ripubblicato nel 2017 dalla casa editrice La Nave di Teseo). Mi auguro che, un giorno, questo utilissimo libro di Umberto Eco possa contribuire a formare un certo tipo di studente che renda non più necessaria la sua finalità”.

“Il Consiglio Regionale del Piemonte, di cui faccio parte, ha patrocinato l’incontro riconoscendone l’importanza e il valore – ha dichiarato la Consigliera Regionale Laura Pompeo – portando i saluti delle istituzioni, voglio ricordare anche io una figura prestigiosa non soltanto per il nostro territorio, che ci ha insegnato come attraverso la cultura si possa dar vita alla democrazia. Credo che un incontro come questo, oltre al fondamento della memoria, porti in sé l’importanza di conoscere, e non solo di informarsi. Umberto Eco, va ricordato, si è occupato di tecnologia e multimedia in tempi non sospetti, e anche da questo punto di vista è stato un grande precursore, un grande studioso della contemporaneità, sostenuto da una profonda cultura che rende, oggi, attuali le sue analisi”.

Il convegno è stato realizzato con il sostegno della Fondazione CRT e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città metropolitana di Torino.

Gian Giacomo Della Porta

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