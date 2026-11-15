Attualità

Casa smart e sicurezza informatica, cosa c’è da sapere

Una famiglia su tre a rischio hacker, danni fino a 10mila euro se non si prendono le giuste precauzioni

di Gianluca Pascutti - 15 Novembre 2026

La tecnologia negli ultimi anni ha trasformato profondamente le nostre abitazioni. Oggi gestiamo luci, termostati, allarmi ed elettrodomestici direttamente dallo smartphone. Tuttavia, questa comodità nasconde insidie spesso sottovalutate dai cittadini. Le ultime analisi sul settore digitale evidenziano infatti una criticità allarmante. In Italia, una casa su tre è potenzialmente esposta al rischio di attacchi hacker. Le intrusioni informatiche tra le mura domestiche possono causare conseguenze molto pesanti. Nei casi più gravi, le perdite economiche arrivano a toccare i 10.000 euro a famiglia.

Il boom dei dispositivi connessi nelle case italiane

Negli ultimi dieci anni le abitudini tecnologiche degli italiani sono cambiate radicalmente. Nelle abitazioni del nostro Paese si contano oggi oltre 100 milioni di dispositivi digitali. Tra questi spiccano più di 50 milioni di smartphone, 22 milioni di Smart TV e 20 milioni di computer. A questo esercito di schermi si aggiungono gli apparecchi della Smart Home. Videocamere di sorveglianza, caldaie intelligenti, climatizzatori e assistenti vocali sono ormai ovunque. Nel 2017 solo il 4% delle famiglie possedeva dispositivi connessi. Oggi questa quota è balzata al 33% dei nuclei familiari.

Le reti domestiche sono così vulnerabili?

La rapida diffusione della domotica non è stata accompagnata da adeguate misure di protezione. Molti apparecchi vengono installati senza modificare le impostazioni iniziali. I cybercriminali sfruttano proprio queste leggerezze per infiltrarsi nelle reti Wi-Fi domestiche. Spesso i dispositivi mantengono le password predefinite di fabbrica, facili da indovinare per i malintenzionati. Inoltre, molti utenti trascurano gli aggiornamenti periodici del software. Basta un singolo apparecchio non protetto per aprire una breccia nell’intero sistema casalingo.

Dai furti di dati ai danni fino a 10mila euro

Le conseguenze di una violazione informatica vanno ben oltre il semplice malfunzionamento tecnico. Gli hacker possono prendere il controllo delle telecamere interne, violando gravemente la privacy familiare. Esiste anche il rischio concreto di manomissione da remoto per serrature smart e sistemi di allarme. Sul fronte economico, l’impatto varia in base alla gravità dell’intrusione. Il semplice ripristino della rete e la sostituzione degli apparati costano in media fino a 1.500 euro. Quando però l’attacco sfocia nel furto di identità, nelle frodi bancarie o nei ricatti digitali, il danno sale vertiginosamente. In questi scenari complessi, il conto per la famiglia può raggiungere appunto i 10.000 euro.

Le regole europee e la difesa quotidiana

Sul piano normativo, il mercato attende ancora tutele rigide e uniformi per i consumatori. Le nuove regole europee sulla cybersicurezza dei prodotti digitali entreranno pienamente in vigore solo a dicembre 2027. Fino a quella data, i produttori non hanno obblighi stringenti sullo sviluppo sicuro dei dispositivi. La difesa della propria abitazione resta quindi nelle mani dei singoli cittadini. Cambiare subito le chiavi di accesso dei router e aggiornare regolarmente ogni apparecchio diventa fondamentale. Solo con una corretta prevenzione è possibile godersi i vantaggi della casa intelligente senza correre rischi inutili.

Leggi tutte le News di Attualità