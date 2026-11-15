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Ballando con le stelle, quale classifica dopo Guerritore senza la parrucca?

La prevista onda emotiva per la prova dell'attrice

di Giorgio Brescia - 15 Novembre 2026

Ballando con le stelle: vittoria di Monica Guerritore ed eliminazione per Jimmy Ghione. La settima puntata della trasmissione ha decretato il trionfo della coppia composta dall’attrice e Luca Urso.

Ballando con le stelle, quale classifica?

Sono ora balzati in vetta alla classifica della serata con 80 punti totali. L’attrice ha scelto di esibirsi senza parrucca né bandana, mostrando i propri capelli dopo la sofferta battaglia contro la malattia e spiegando di voler mostrare la propria fragilità.

Come facilmente aveva previsto L’Identità ci sono stati il climax emotivo, la standing ovation, il primato dei punti. Tra poco arriverà il verdetto Auditel coi dati di share.

A spingere la coppia al primo posto, il tesoretto decisivo donato da Rossella Erra.

Chi c’è al secondo posto?

Dietro i vincitori si piazzano Alessandro Matri e Giada Lini con 76 punti complessivi, beneficiari del tesoretto assegnato da Simona Ventura.

Il terzo gradino del podio va ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 70 punti, premiati dalla quota di Francesca Fialdini.

In quarta posizione chiudono Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a quota 67 punti.

E Ghione?

La sfida della serata ha riservato un verdetto amaro per Jimmy Ghione ed Anastasia Kuzmina, definitivamente eliminati dalla gara. La coppia ha perso il ballottaggio finale contro Manuela Moreno e Carlo Aloia, raccogliendo solo il 20% delle preferenze al televoto social. Per Ghione non è stato possibile ricorrere al salvacondotto della wild card, già utilizzato nella puntata precedente.