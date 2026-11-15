Dossier Ai

L’Ipo di Anthropic è “vietata” agli investitori cinesi

Già successo con SpaceX: così gli Usa, dopo Nvidia, blindano il primato digitale

di Cristiana Flaminio - 15 Novembre 2026

L’Ipo di Anthropic è vietata ai cinesi e, più in generale, alle società quotate o con base a Hong Kong. L’America, dopo lo scandalo Nvidia, si tutela anzi si blinda dall’avanzata asiatica con l’obiettivo di tenere per sé segreti, processi e obiettivi industriali. Il reshoring, ossia la rottura totale della globalizzazione, è giunta adesso a un punto di non ritorno. E con lo sbarco in Borsa a Wall Street della società di intelligenza artificiale cara a Dario Amodei si scrive un nuovo capitolo dello scontro tra le due superpotenze mondiali.

L’Ipo di Anthropic è vietata ai cinesi

Non è mica una novità. Come dice Bloomberg, era già successo che la quotazione di SpaceX fosse riservata a tutti gli investitori extra-Cina. Il motivo è da rintracciare, come detto, nella volontà di difendere il primato digitale americano. Ma poggia su basi normative, evidentemente. Che sono state ritrovate all’interno delle regole imposte dall’Itar, l’International Traffic in Arms Regulations, che impongono limiti alle esportazioni di beni e tecnologie di natura strategica.

Il divieto al Dragone

Quando si quotò SpaceX, fu dato ordine di non accettare investimenti provenienti dall’Asia. Accadrà lo stesso con l’Ipo di Anthropic: vietata ai cinesi. Del resto, i prodotti dell’azienda non sono mai arrivati nemmeno sui mercati asiatici. E c’è uno specifico blocco alle tecnologie per gli utenti da Cina e Hong Kong. Lo sfondo è quello, lo stesso che è costato il posto di Ceo di Nvidia a Jensen Huang. Il reshoring, la rottura della globalizzazione e la sfida, ormai aperta, tra Usa e Cina sul terreno della digitalizzazione e in particolare dell’intelligenza artificiale.

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