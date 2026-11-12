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Giocare in Difesa: quanto ci costerà difenderci da ogni minaccia

Presentato il Dpp della Difesa, i nodi del Ministero, i limiti della Manovra

di Cristiana Flaminio - 12 Novembre 2026

A quanto pare, non ci sarebbero fondi sufficienti in Manovra per garantire un adeguato ammodernamento della Difesa. Mancherebbero, secondo quanto emerge dall’attesissimo Dpp, il documento programmatico pluriennale del Ministero, “specifici rifinanziamenti a sostegno dell’ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare”. Tanto sul Bilancio della Difesa quanto “sulle autorizzazioni di spesa sul Bilancio del Mimit”. Tanto basterebbe a stoppare il dibattito che è in corso ormai da settimane. E a spiegare perché, ieri pomeriggio, si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni, il titolare della Difesa Guido Crosetto e il capo del Mef Giancarlo Giorgetti.

Quanto vale il bilancio della Difesa



I numeri riferiscono che il bilancio integrato della Difesa sarà pari a 36,8 miliardi quest’anno (a fronte dei 35 miliardi e mezzo dell’anno passato) e salirà a 37,5 miliardi nel 2027. Salvo, poi, riscendere a 36,5 miliardi nel 2028. Però c’è il tema della spesa militare legata alla soglia del 2,1% del Pil, che discende dagli impegni siglati in ambito Nato, che farebbe salire ulteriormente le previsioni. Che, difatti, nel Dpp 2026-28 si attestano a poco più di 48,3 miliardi di euro. Una differenza che tutto è fuorché banale. Si tratta di miliardi, non di noccioline. Il bilancio integrato somma i denari stanziati in maniera ordinaria per la Difesa, ai fondi del ministero delle Imprese e del made in Italy destinati agli investimenti militari, alle risorse del ministero dell’Economia e delle Finanze per le missioni internazionali e gli stanziamenti del Pnrr per specifici interventi nei settori della transizione digitale, della sicurezza cibernetica e dello spazio. La Difesa non è (solo) una questione di aerei, carri, navi, munizioni e missili. Ma pure di spazio e di digitale. Da dieci anni a questa parte, il bilancio integrato è salito fino a raggiungere un incremento nominale pari al 56%, passando dai 23,6 miliardi del 2017 ai 36,8 di quest’anno. Nel 2027 crescerà ancora per ulteriori 737 milioni salvo, poi, decrescere di un miliardo o poco più nel 2028. Ma non è tutto. Tra i nodi principali, c’è il tema degli investimenti alla voce “esercizio”, in pratica al funzionamento e all’operatività stessa delle forze armate. Si scenderà dai 2,57 miliardi del 2026 ai 2 miliardi del 2027 e a 1,93 miliardi del 2028. Sarà difficile, a questo punto, garantire efficienza e pronto intervento.

Non solo armi, tutti gli investimenti

Le programmazioni, come è ovvio che sia, vanno fatte per tempo. Immaginando impegni e strategie che siano davvero percorribili.

Gli investimenti di cui si legge nel Dpp trasmesso ieri alle Camere partono da quest’anno e raggiungono l’orizzonte del 2039. Da qui a tredici anni, andranno investiti 42,5 miliardi di euro per gli aerei da combattimento. A cui bisognerà aggiungerne altri 22,3 per le forze terrestri e, infine, occorrerà mettere sul piatto altri 20,3 miliardi per la Marina.

Lo schema non dimentica il dominio digitale e, in cybersicurezza e digitale, dovranno essere investiti poco più di 5,2 miliardi di euro. Quindi c’è lo spazio, l’ultima frontiera delle guerre come ci insegnano Cina e Stati Uniti. Per ora, ci sono 1,4 miliardi di euro. Poi si vedrà.

Gli investimenti più rilevanti, sul fronte dell’aeronautica riguarderanno due progetti. Innanzitutto l’acquisto di nuovi caccia F-35 per i quali bisognerà scucire più di undici miliardi di euro.

Poi c’è la ricerca sullo sviluppo del sistema Gcap, il caccia di sesta generazione su cui l’Italia sta investendo tutte le sue fiches, insieme a Giappone e Regno Unito. E che oggi, con la sostanziale fine del progetto franco-tedesco del Fcas, si ritrova ancora più strategico e centrale. L’impegno costerà 8,77 miliardi di euro.

Droni e missili

Altri 1,3 miliardi serviranno per il progetto EuroMale, il drone su cui si stanno impegnando, insieme all’Italia, anche Germania, Francia e Spagna.

Altri 774 milioni di euro sono programmati invece per l’aggiornamento e il mantenimento delle capacità operative dei droni strategici MQ-9 dell’Aeronautica militare. Per dotare l’esercito di “aeromobili senza pilota di diverse classi e tipologie” (tra cui il sistema Combat Dome) saranno investiti altri 617 milioni. Saranno, naturalmente, necessari pure i sistemi antidrone.

Che costeranno 180 milioni per i progetti interforze e circa 200 per le unità navali. Dall’altra parte della barricata, cioè relativamente al programma missilistico Fsaf Paams, che comprende anche i sistemi di difesa antiaerea Samp/T di nuova generazione, sono destinati oltre 4,2 miliardi. Saranno, naturalmente, necessari pure i sistemi antidrone.

Tra dominio fisico e spazio virtuale

Nel Dpp, da qui al 2039, son previsti poi importanti investimenti in materia di veicoli militari di terra. Si parte con l’ammodernamento degli iconici Carri Ariete, passando per le piattaforme corazzate e i nuovi Main Battle tank. Il conto è pari a 14,3 miliardi. Gli investimenti, inoltre, risultano davvero importanti anche in termini di dominio digitale. Una frontiera che, in queste settimane, è tornata caldissima tra attacchi hacker, allarmi bomba fake e minacce di guerra ibrida. Una situazione inedita, ammessa come tale pure dal ministro Guido Crosetto. Nessuno ci è preparato, non solo in Italia ma in Europa. Gli investimenti, che assommano globalmente a 5,2 miliardi di euro, dovranno soddisfare gli obiettivi che sono stati già messi nero su bianco negli atti di indirizzo del Ministero della Difesa. Che ha individuato la necessità di arrivare a un’Arma Cyber che sia “dotata di strumenti operativi efficaci e capace di operare con continuità lungo l’intero spettro delle minacce”. E che sia posta a difesa delle strutture e infrastrutture nodali e strategiche del Paese. Per farlo occorrerà, naturalmente, integrare pure l’intelligenza artificiale in modo tale da “ampliare e accelerare l’individuazione delle minacce, l’analisi e la risposta nel dominio cyber e nello spazio informativo”.

Basterà?

La considerazione di fondo è che il mondo è cambiato. E che il riarmo si fa necessario. Fosse solo per rimpinguare gli arsenali svuotati dagli aiuti concessi agli alleati ucraini. Le scorte scarseggiano. E pure in Italia, così come già in Germania, fornire assistenza e missili a Kiev inizia a diventare davvero un’impresa. Ma il tema centrale è che la guerra non si fa (più) solo con le armi tradizionali, per quanto innovative. Basta un clic per mandare a ramengo un Paese.

E purtroppo ce ne stiamo rendendo conto. La Difesa, si legge nell’atto di indirizzo licenziato nei mesi scorsi dal Ministero, deve passare da una postura contenitiva a una postura difensiva e proattiva, capace di presidiare il dominio cyber, contrastare la guerra ibrida e proteggere la tenuta del Paese”. Un imperativo vero e proprio che si fa strategico considerando che quello virtuale è uno spazio, dunque una frontiera, che non può essere lasciata scoperta. Proprio mentre se ne aprono delle altre. A cominciare dallo spazio. Le guerre del futuro, è ormai certo (o quasi) si combatteranno in orbita. Basti pensare all’importanza strategica dei satelliti.

Sia in termini di controllo che di vantaggio tattico e militare. Dopo aver dormito per (troppo) tempo cullandosi sulle alleanze, occorrerà fare in modo di farsi trovare pronti.

Il doppio tema economico

Si legge in due modi. Da un lato: la flessibilità non basterà per far tutto. Ci vorrà tempo e ci vorranno soldi. E che politicamente sarà difficile far digerire investimenti così importanti. Dall’altro lato c’è una questione che non è di poco conto. Si tratta di denari che, in ottima parte, rimarranno investiti qui. Tra Italia ed Europa. E che saranno tantissime le aziende italiane, piccole e grandi, che saranno naturalmente coinvolte nel piano.

Da Leonardo fino a Oto Melara, passando per Fincantieri, Avio, Mbda. Oltre, naturalmente, a tutto quel plotone di pmi incardinate nella filiera. Ma bisognerà risolvere l’impasse denunciata dallo stesso Ministro alla Difesa. Forse, però, non bisognerà correre troppo a riarmarsi. La vittoria dei democratici ha, di fatto, stoppato Trump e i suoi propositi. Gli sarà più difficile lasciare fin da subito l’Europa. Cosa che, però, prima o poi accadrà. E sarà lì che dovremo farci trovare pronti.

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