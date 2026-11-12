Attualità

Prevenzione: a Roma torna il Villaggio della Salute, tutte le date

L'importante iniziativa di Fondazione Artemisia sbarca quest'anno all'Eur

di Cristiana Flaminio - 12 Novembre 2026

Torna l’appuntamento con la prevenzione e per la prima volta il Villaggio della Salute sbarca all’Eur a Roma. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Artemisia Ets e Artemisia Lab, prevede ben sei giornate dedicate all’incontro e alla prevenzione. Con screening gratuiti e visite specialistiche che prevedono pure la possibilità di accedere a consulenze pediatriche, geriatriche ed endocrinologiche. Sarà possibile, grazie alla collaborazione con Villa Maraini-Croce Rossa Italiana, anche effettuare test gratuiti per Hiv, epatite C e sifilide. Oltre, naturalmente, ai controlli di glicemia, screening Psa e valutazioni nutrizionali.

Prevenzione: torna il Villaggio della Salute

L’appuntamento con la terza edizione del Villaggio della Salute è inserito nell’ambito del programma della più ampia iniziativa di Natale all’Eur. Che si terrà nella zona del Laghetto dell’Eur nella Capitale. Le date da segnare in agenda sono quelle del 12, 13, 19 e 20 dicembre di quest’anno. Sarà possibile accedere anche nei giorni del 5 e del 6 gennaio prossimi. Si partirà dalla mattina per finire a pomeriggio inoltrato. Medici e sanitari incontreranno famiglie e cittadini dalle ore 10 e fino alle 18 di ognuna delle giornate dedicate a salute e prevenzione.

La sfida della prevenzione

Non ci si stanca mai a dirlo. La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo a tutela della nostra salute. E proprio per aiutare i cittadini, bisogna “spalancare” le porte delle cure. “La prevenzione deve essere sempre più presente nei luoghi di incontro e di aggregazione”, ha dichiarato Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS, sottolineando l’importanza di avvicinare i servizi sanitari alla comunità. Un obiettivo che è alla base stessa dell’iniziativa del Villaggio della Salute.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SALUTE