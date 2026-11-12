Attualità

Il lavoro è impoverito la manovra precarizza

di Giuseppe Tiani - 12 Novembre 2026

Uno stipendio dovrebbe consentire di vivere, non soltanto di resistere fino al successivo. Da questa distinzione andrebbero giudicate le leggi di bilancio e la classe politica trasversalmente intesa.

Quanto futuro può permettersi una famiglia dopo l’affitto, le bollette, le cure e i bisogni dei figli? La dignità del lavoro si misura nella libertà di affrontare un imprevisto senza la compagnia dell’angoscia. Il disagio di insegnanti, impiegati, poliziotti, militari e sanitari incontra quello degli operai, dei lavoratori dei servizi e di tanti piccoli autonomi.

Le contestazioni sulla manovra mostrano la fragilità del rapporto fra chi governa e chi nel quotidiano fa funzionare il Paese. Il rigore dei conti è necessario, ma la sua credibilità dipende da come vengono distribuiti i sacrifici. Chi deve trasferirsi per lavorare, come tanti poliziotti e insegnanti, può sostenere un affitto nelle grandi città e costruire una famiglia? Persino un contratto stabile può lasciare la vita nel guado della precarietà. L’incertezza economica induce a rinviare la scelta di avere figli, aggravando il declino demografico. Secondo l’Istat, l’indice di Gini dei redditi netti, che misura la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi, scende da 0,322 nel 2023 a 0,310 nel 2024. Più si avvicina allo zero, minori sono le distanze.

Il miglioramento non equivale però al recupero del benessere perduto. Tra il 2007 e il 2024 il potere d’acquisto del reddito medio delle famiglie italiane è diminuito del 4,9 per cento. Nello stesso periodo, la perdita ha raggiunto il 6,3 per cento per le famiglie che vivono principalmente di lavoro dipendente. Le risorse per i rinnovi contrattuali e gli interventi fiscali del Governo hanno attenuato, senza cancellarlo, il ritardo accumulato. L’Ocse rilevava che all’inizio del 2025 le retribuzioni reali italiane erano inferiori del 7,5 per cento rispetto all’inizio del 2021. Il rallentamento dell’inflazione non ha restituito quanto i rincari avevano eroso.

Il patrimonio accentua le distanze. Secondo la Banca d’Italia, nel 2023 il dieci per cento delle famiglie più ricche possedeva il sessanta per cento della ricchezza netta, circa sette punti in più rispetto al 2010. Si tratta di immobili, risparmi e altre attività al netto dei debiti, non stipendi. A parità di retribuzione, una casa ereditata e un affitto da pagare producono condizioni di vita molto diverse. Quando il lavoro non riduce le distanze, il benessere della famiglia d’origine pesa sul futuro dei figli più dell’impegno. La scuola rende evidente questa contraddizione.

Il disegno di legge di bilancio prevede, dal settembre 2027, un’ulteriore riduzione di 4.925 posti di insegnante e 2.049 posti amministrativi, tecnici e ausiliari. Non sono licenziamenti già disposti, ma anche un posto soppresso dopo un pensionamento riduce le possibilità di assunzione. Se viene meno una disponibilità affidata a un supplente, il contratto può scadere senza che l’anno successivo esista un incarico equivalente. Docenti laureati, con anni di servizio e ulteriori titoli acquisiti a proprie spese, rischiano di prolungare il precariato o di non trovare più un incarico. L’impegno del ministro Valditara a eliminare il taglio andrà verificato nel testo definitivo della legge.

Il calo degli alunni dovrebbe essere un’occasione per migliorare l’istruzione. Dove persistono classi pollaio, dividerle permetterebbe di dedicare più attenzione agli studenti, riconoscere le difficoltà e contrastare la dispersione scolastica. Occorrono aule, organici e continuità didattica. Considerare il calo demografico soltanto un’opportunità di risparmio significa rinunciare a investire nella qualità della formazione delle prossime generazioni.

Nella stessa manovra si propone il reclutamento di carabinieri ausiliari della riserva volontaria, accessibile con la licenza media, con ferma iniziale di un anno e un corso di durata non superiore a tre mesi. La possibilità di rafferma e le riserve nei concorsi non assicurano un futuro impiego stabile. Il titolo di studio certamente non misura la dignità di una persona. È la coerenza delle politiche pubbliche a essere in discussione.

Ai docenti si chiedono qualificazioni elevate senza assicurare una prospettiva, mentre nella sicurezza si introduce un percorso breve e temporaneo per esercitare responsabilità e poteri delicati. In entrambi i casi, lo Stato rischia di favorire la precarietà anziché contrastarla. Istruire e garantire la sicurezza richiedono competenze da coltivare nel tempo. Per tutti gli operatori delle forze di polizia servono formazione iniziale adeguata, aggiornamento continuo, solida preparazione giuridica e capacità di comprendere il conflitto sociale per governare l’ordine pubblico. La tutela dei diritti e la formazione delle future generazioni dipendono dalla qualità delle istituzioni e di chi vi lavora. Stabilizzare il lavoro e qualificare il servizio pubblico sono parti della medesima responsabilità. Alla povertà degli stipendi si accompagna il cronico impoverimento della rappresentanza politica.

Fatte salve pochissime figure capaci di visione e responsabilità, troppi dirigenti politici hanno mostrato limiti nel comprendere i bisogni delle persone e scarsa disponibilità ad ascoltare chi dovrebbero rappresentare. Conoscono i palazzi romani e i fragili equilibri dei partiti e delle coalizioni meglio delle inquietudini dei lavoratori. Il crepuscolo di un ceto politico si riconosce anche da questa distanza, dalla capacità di conservare il proprio ruolo pur avendo smarrito la ragione per cui gli è stato affidato. Il rinnovamento diventa ineludibile quando la conservazione degli equilibri prevale sulla ricerca delle risposte. Retribuzioni adeguate, pensioni dignitose e servizi accessibili sono il terreno su cui misurarne la credibilità. Una Repubblica fondata sul lavoro deve permettere a chi lavora di costruire il proprio futuro e vivere con dignità anche la vecchiaia, non soltanto di sopravvivere.

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