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Forte maltempo in Italia, allerta rossa, torrenti esondati e scuole chiuse

Tra oggi e domani il tempo peggiorerà su gran parte della penisola, ecco tutte le regioni a rischio

di Marzio Amoroso - 12 Novembre 2026

@ANSAfoto

Un’intensa perturbazione di origine atlantica sta colpendo duramente gran parte della penisola, portando con sé piogge torrenziali e forti raffiche di vento. Il quadro meteorologico risulta particolarmente critico al centro-nord, dove l’innalzamento dei corsi d’acqua ha già provocato i primi gravi disagi alla circolazione. Le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

Resta l’allerta rossa in Toscana

La situazione più complessa si registra nel nord-ovest della Toscana, dove è in vigore l’allerta rossa per elevato rischio idrogeologico e idraulico. Le zone maggiormente colpite includono le province di Massa-Carrara e Lucca, interessando direttamente i territori della Lunigiana, della Versilia e della Garfagnana. A Fivizzano, nel massese, la forza dell’acqua ha provocato l’esondazione del torrente Bardine, causando diffusi allagamenti sulla rete stradale. Per garantire l’incolumità pubblica, diversi sindaci delle aree coinvolte hanno disposto la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado.

Le zone in allerta arancione

Il livello di criticità moderata, corrispondente all’allerta arancione, coinvolge settori strategici di tre diverse regioni italiane. In Emilia-Romagna l’attenzione resta altissima sui bacini e sui rilievi centrali, dove si teme il superamento delle soglie di guardia dei fiumi. Anche la Liguria affronta una fase delicata sui bacini di levante, esposti a precipitazioni intense e persistente attività temporalesca.

Allerta gialla estesa su gran parte della penisola

L’allerta gialla per temporali e criticità idrogeologiche interessa in modo capillare numerose altre aree del Paese. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dell’Umbria e del Lazio, dove i rovesci potranno assumere carattere di forte intensità. Il medesimo livello di attenzione è stato attivato anche su settori specifici di Friuli Venezia Giulia e Marche. Sul versante adriatico e appenninico sono coinvolte inoltre diverse zone dell’Abruzzo, come la Marsica, l’Alto Sangro e l’Aterno, insieme al settore Alto Volturno-Medio Sangro in Molise.

Venti di burrasca e forti mareggiate

Oltre alle abbondanti precipitazioni, l’intero sistema perturbato è accompagnato da intensi venti di burrasca provenienti dai quadranti sud-occidentali. Le raffiche più violente si concentrano lungo i crinali appenninici, creando potenziali pericoli per la caduta di rami e strutture temporanee. Il moto ondoso in rapido aumento sta inoltre generando mareggiate significative lungo tutte le coste esposte dei settori tirrenici e adriatici interessati dal peggioramento meteo.

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