Dossier Ai

Gli hacker e la necessità di giocarsi la partita dell’Ai

La debolezza non è un destino ma uno stimolo a tornare protagonisti del proprio futuro

di Giovanni Vasso - 12 Novembre 2026

Ci risiamo. Dopo i supermercati, dopo gli aerei, ecco le scuole. Stavolta, se possibile, gli attacchi hanno fatto più male perché hanno seminato il panico prendendosela coi nostri figli. Sarebbe umano, troppo umano, reagire a questo punto proprio come vorrebbero gli hacker. Spaventarsi, entrare nel percorso che la psicologia a buon mercato dei social, applica a tutto. Prima lo choc, l’incredulità. Ci sta. Poi la rabbia, la voglia di spaccare tutto a cominciare da queste diavolerie digitali che ci mandano ai matti. Quindi la depressione e l’accettazione della propria debolezza come un dato di fatto, manco fosse un destino cinico e baro a cui ci hanno condannato le divinità della Silicon Valley. La crociata luddista è la tentazione. Ma, come ogni sussurro del diavolo, cedere sarebbe un errore gigantesco. Che finirebbe per esporci ad altre giornatacce come quella che ci siamo lasciati alle spalle.

Oltre gli hacker, non bisogna aver paura dell’Ai

L’intelligenza artificiale e più in generale la transizione digitale non rappresenta altro che un’opportunità. L’Ai, il digitale: sono tutti strumenti. Come lo è un coltello. A usarlo bene, è utile. A farlo male è potenzialmente distruttivo. Non si vietano perché ci si potrebbe ferire o uccidere qualcuno invece di tagliarci il pane. Ecco, il digitale e l’intelligenza artificiale che della transizione è diventata il simbolo più discusso (e ricco) rappresentano degli strumenti. Che son necessari e utili. Poi ci sono gli hacker che, a dirla tutta, non formano che una piccola (ma rumorosa e fastidiosa) parte delle tante insidie potenziali che vengono dietro. Così come, fin da bambini, si impara che la lama del coltello è pericolosa, allo stesso modo bisogna comprendere che avventurarsi nel digitale può comportare dei rischi.

I rischi si affrontano

Che non vanno né taciuti né esorcizzati. Ma affrontati, a viso aperto. E con quel coraggio che gli hacker temono più dei firewall di sicurezza perché vorrebbe vederci e saperci prede di rabbia, disperazione e rassegnazione. Per questo c’è bisogno di investire nella sicurezza digitale. Che è, più o meno, la stessa cosa che investire su quella dei quartieri dal momento che il web è diventato un luogo vero e proprio (altro che virtuale) in cui passiamo ore e ore al giorno e su cui transitano migliaia di informazioni (i famosi “dati”) che ci riguardano e ci definiscono. Perciò c’è bisogno di sostenere, con il pluralismo delle idee, la buona informazione per evitare che le voci incontrollate amplifichino il panico che, in fondo, non ha ragione di essere. Per questo, imparando dagli errori del passato (vero, Ue?) bisogna prendersi la responsabilità di tradurre in visione, in azione e in fatti tutte quelle belle parole che ci ripetiamo, a mo’ di mantra rilassante dopo l’ennesimo trauma.

L’Italia deve essere protagonista nel digitale

Nel digitale bisogna esserci, punto. Possibilmente, anzi per forza, bene. Per starci, bisogna smettere di delegare e far da sé. La partita del digitale, passa, perciò, dallo sforzo dell’intero sistema Paese. Notizia di ieri è il protocollo firmato tra Fincantieri, Tim e Poste. Un obiettivo ambizioso: mettere su la prima filiera nazionale di Physical Ai, che poi sarebbe l’intelligenza artificiale per applicazioni industriali. È un’iniziativa settoriale ma può e deve segnare un cambio di rotta.Che va nello stesso solco di un’altra iniziativa, ufficializzata ieri dal Miur, il Ministero all’Università e alla Ricerca, che metterà a disposizione ben 12 milioni di euro per finanziare lo sviluppo di ben 38 progetti digitali, tra Ai e cybersicurezza, promossi dagli enti di ricerca nazionali. È solo l’inizio, per carità. Ma la via tracciata è quella giusta. Ecco perché l’Italia (e l’Europa) devono starci nella partita del digitale. E da protagonisti. Per farlo, occorre iniziare a pensare tutto da sé. A costruire strumenti in grado di servire e servirci. Che si possa utilizzare liberamente, senza chiederne permesso a nessuno. Bisogna iniziare a tessere filiere del valore sicure e affidabili, facendosi forza di una visione comune europea. Dai software fino all’hardware. Sarebbe davvero ambizioso provarci. Oggi diremmo che è sopra alle nostre possibilità. Ma ogni viaggio, dice il saggio, inizia col primo passo. Ed è proprio nell’ennesimo attacco degli hacker che si deve trovare il coraggio e una visione capace di restituirci la libertà di usare, e di fare affidamento, su uno strumento libero e democratico.