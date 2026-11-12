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Crolla un palazzo a Brooklyn, due morti e diciassette feriti

La struttura è rovinata all'interno del cantiere adiacente, riempiendone la fossa di scavo con detriti, mattoni e legname

di Gianluca Pascutti - 12 Novembre 2026

@ANSAfoto

Un grave crollo strutturale ha colpito il quartiere di Flatbush, a New York, provocando un bilancio pesantissimo di due vittime e diciassette feriti. Il cedimento ha riguardato una palazzina di tre piani a uso misto, con appartamenti ai livelli superiori e negozi al piano terra. L’intera struttura è collassata improvvisamente, precipitando all’interno della fossa di scavo di un lotto adiacente. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha dato il via a complesse operazioni di soccorso tra le macerie.

La dinamica del crollo e il salvataggio dei residenti

L’edificio sorgeva al civico 1321 di Flatbush Avenue. Al momento del cedimento, la costruzione si è accartocciata su se stessa, riempiendo il cantiere confinante con cumuli di mattoni, legname e detriti. L’urto violento ha danneggiato seriamente anche un palazzo adiacente, strappandone via l’intera parete laterale e lasciando gli interni degli appartamenti completamente scoperti. Le squadre di emergenza hanno scavato a lungo per raggiungere i sopravvissuti. Tra le persone ferite figurano diversi minori e pazienti in condizioni critiche, mentre i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi alcuni residenti intrappolati, tra cui una donna incinta e i suoi figli.

Indagini in corso sul cantiere e verifiche di sicurezza

La polizia e la procura distrettuale di Brooklyn hanno avviato un’indagine congiunta. Accanto alla palazzina crollata era infatti aperto un cantiere edile per la rimozione di una vecchia struttura e lo scavo destinato a un nuovo sviluppo immobiliare. Gli inquirenti stanno analizzando la documentazione per stabilire se i lavori di scavo abbiano causato il crollo. Nel frattempo, i tecnici stanno monitorando la stabilità degli edifici vicini per mettere in sicurezza l’intera area.

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